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影／侯友宜一句話 引爆北基小卷爭霸戰

2019-06-09 22:29聯合報 記者吳淑君╱即時報導

新北市長侯友宜6日到深澳漁港大啖小卷，他吃得津津有味，又說全台小卷一半以上產量來自深澳漁港，最好吃的小卷在這裡，侯市長成了深澳小卷代言人，但是他這席話，卻引起許多基隆鄉親不服氣，基隆區漁會表示，小卷產量基隆第一，瑞芳區漁會也說，他們才是第一，小卷爭霸爭，一觸即發。

侯友宜6日到深澳漁港，參加青春山海線魅力深澳漁樂季水舞開演，侯友宜強力推薦來這裡要吃深澳小卷，走到攤位區他忍不住大口吃了起來。

他說，全台灣最好吃的小卷就在深澳漁港，最香，最Q，最甜，全台一半產量來自深澳漁港，一次要吃20隻以上才過癮，不來吃會後悔一輩子，瑞芳區漁會總幹事黃志明也說，小卷的故鄉在深澳，抓小卷船有70多艘，產量最多，十多年前基隆市政府搶先辦走鎖管季，他們就不好意思再辦。

基隆市政府連年舉辦鎖管季，今年邁入第14年，基隆市政府於6月17日上午，舉辦「2019基隆鎖管季暖身記者會」，突然殺出程咬金要來搶第一，許多人不服氣，基隆區漁會說，他們才是第一。

新北市農業局長李玟說，新北小卷產量最高是事實，他會複製萬里蟹經驗，把深澳小卷當一個品牌來推，也會和基隆合作，一起把市場做大。基隆市產發處長林青海證實，新北和基隆合作從陸上到海洋，小卷共同行銷會掀一波高峰，希望創造加乘效果。

北部是小卷主產地，但究竟是新北產量最多，還是基隆第一，最近引起熱議。記者吳淑君／...
北部是小卷主產地，但究竟是新北產量最多，還是基隆第一，最近引起熱議。記者吳淑君／攝影
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基隆侯友宜
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