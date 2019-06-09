親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍舟賽‧慶端午
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「奇策盟」花蓮動員挺韓？ 柯家聲：奇策盟暫解散並未挺韓

影／休旅車國道自撞翻滾3圈半 釀1死2傷悲劇

北市研議文基會下設部門 推廣眷村文化

2019-06-09 16:47中央社 台北9日電

台北市長柯文哲今天召開眷村文化座談會，允諾在文化基金會轄下成立部門推廣眷村文化；與會副市長蔡炳坤說，眷村文化是非常重要的資產，盼公私協力共同保存與推動。

柯文哲去年10月出席眷村文化座談，並與婦聯會主委雷倩對談，當時承諾選後每半年會召開一次眷村文化座談會。

與會的中心新村執行長張中模表示，眷村文化相關事務由文化局管轄，但只是某一項，盼能有專責的人管理，柯文哲在會中提出，可在文基會下設立相關部門，推動眷村文化。

蔡炳坤在會後說明，眷村文化是非常重要資產，預計有三階段進行保存與推動，第一階段是盼相關團隊能整合，由民間匯集力量；第二階段則研議在文基會成立相關部門；第三階段是因應中央進行調整，例如中央未來在眷村文化上設立專責單位等。

蔡炳坤說，中央對於原住民、客家人設有專責單位如原民會、客委會，但目前在眷村文化部門並沒有，所以先朝第二階段規劃與進行。

他表示，目前眷村文化為文化局轄下業務，但文化局為行政部門，人力與經費較有限，若在文基會下設立，很多運作能較為開放，比較彈性，而成立後，預算自然會提高。

至於柯文哲此舉是否為2020總統「固樁」，蔡炳坤說，與選票無關，主要是半年一次的定期聚會，「台北市絕對是非常多元文化的地方，眷村文化也是重要資產」。

眷村柯文哲文化局
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

端午愛心辦桌115桌 關懷低收入戶及獨居長者

2019-06-09 13:21

板橋車站正妹熱舞辣度爆棚 大批旅客吸睛駐足

2019-06-09 13:17

來這遛小孩╱北市大港墘公園 孩童體能訓練場

2019-06-09 00:08

台科大鬆口釋校地 蟾蜍山文化景觀 北市願接手規畫

2019-06-08 23:46

新北斬龍山遺址公園啟用 不再難親近！

2019-06-08 23:42

投訴路不平 內湖4年增近9倍 柯文哲：專案處理

2019-06-08 23:23

獎勵老屋改建 北市耐震評估申請激增

2019-06-08 23:04

50年老屋倍增 北市房市邁入高齡化

2019-06-08 22:52

新北淡水大拜拜 清水祖師昨暗訪今日巡遶境

2019-06-08 18:03

三芝分駐所重建工程動土 期提升地區治安與便民服務

2019-06-08 11:59

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

騙老婆說要加班 上山意外拍到「雷神之鎚」

2019-06-08 19:28

韓國瑜拋國道六號延伸花蓮 林明溱：不可行

2019-06-09 12:18

南投鵝肉攤群聚感染 衛生局勒令停業

2019-06-08 17:46

頭份交流道口交通毒瘤 雙管齊下盼割除

2019-06-09 08:58

影／苗栗鐵道自行車將增為3段路線 7月實施優惠價

2019-06-08 17:48

影／搶拍火紅鳳凰木 越南新住民飄逸「奧黛」添嬌點

2019-06-09 07:40

議員建議收容棄養動物的人 李茂生批政客引本尊回應

2019-06-09 08:07

影／龍潭大池百年龍舟賽 9日各組冠軍、龍王壓軸賽

2019-06-08 19:10

愛河龍舟嘉年華壓軸 韓國瑜領軍擊鼓賽龍舟

2019-06-08 22:14

新竹家長的集體焦慮 不怕花錢就怕跟不上

2019-06-08 17:59

板橋車站正妹熱舞辣度爆棚 大批旅客吸睛駐足

2019-06-09 13:17

葡萄成熟時梅雨鋒面來 果農內心是一喜一憂

2019-06-08 20:15

局長不防疫去花蓮幫韓國瑜場勘？ 民政局：疫情監控中

2019-06-09 11:30

新北淡水大拜拜 清水祖師昨暗訪今日巡遶境

2019-06-08 18:03

嘉市文化公園樂開趴 分貝超標挨罰

2019-06-08 23:53

雲林縣府徵選男女旅遊大使 第一名各獎15萬元

2019-06-09 11:57

稻熱病後時晴時雨 老農聽到又有梅雨鋒面來襲心驚驚

2019-06-08 19:35

拚立委初選 張志明、李建智力爭台東韓粉認同

2019-06-09 10:19

宜蘭龍舟賽金同春獲男女組雙料冠軍 抱走40萬獎金

2019-06-08 18:53

瘋雙語教育 竹科家長為子女 1年花數十萬不手軟

2019-06-08 22:49

影／美濃黃蝶祭文化底蘊深 高市府想打成 「世界品牌」

2019-06-08 19:39

今天印尼開齋節 台東印尼新住民與移工開心吃家鄉菜

2019-06-09 11:55

端午連假不停工 國道四號豐潭段3號隧道年底貫通

2019-06-09 16:05

10月起 養蚵禁裸用保麗龍

2019-06-09 00:06

新北斬龍山遺址公園啟用 不再難親近！

2019-06-08 23:42

50年老屋倍增 北市房市邁入高齡化

2019-06-08 22:52

台中「公路醫生」熨平路面 微創手術減少人孔蓋落差

2019-06-09 14:16

港台攜手橫渡黑潮到蘭嶼 今清晨5時30分順利出發

2019-06-09 06:52

締造「爛地變亮點」傳奇 林邊光采濕地協調破局縮水

2019-06-08 19:37

「搖滾台中」親子不宜引論戰 樂迷：反對被馴化

2019-06-09 12:24

盧秀燕拚市政 不再回應政治議題

2019-06-08 22:38

深澳水舞超美 但背景音樂是「臭豆腐」

2019-06-09 13:52

虎尾科技大學6畢業生 創作「我們 Us」細數4年回憶

2019-06-09 11:46

就差一小步！距岸1公里強浪打翻 龍舟橫渡到蘭嶼失敗

2019-06-09 15:44

苗栗舊山線RAIL BIKE增新路線 27日起正式營運

2019-06-08 22:54

配合台東太平溪路堤共構工程 6座高壓電塔6月底前拆除

2019-06-09 15:25

台科大鬆口釋校地 蟾蜍山文化景觀 北市願接手規畫

2019-06-08 23:46

善化40多年老醫院一關3年 現在變服飾連鎖門市

2019-06-09 10:56

暖心里長攜手戶政所主任 搶救街友申辦身分證幫助重生

2019-06-08 18:04

異業合作 乞龜與巧克力的美好相遇

2019-06-08 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top