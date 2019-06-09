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出席開齋節 柯文哲：續增穆斯林友善醫院

2019-06-09 16:46中央社 台北9日電

北市柯文哲今天說，台安醫院已通過穆斯林清真認證，已指示衛生局，繼續增加穆斯林友善醫院；他也表示，台灣在全球非伊斯蘭教組織評比中，躋身穆斯林喜愛旅遊國家前三名。

台北開齋節暨穆斯林嘉年華下午在大安森林公園舉辦，駐台北印尼經濟貿易代表處代表蘇孟帝、柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、副秘書長薛春明、觀光局長劉奕霆、勞動局長賴香伶等人皆出席。

柯文哲致詞時表示，2018年全球穆斯林旅遊評比，台灣在非穆斯林國家已經成為第三名，僅次於英國跟日本，相較於2017年進步了兩名。

他說，目前台北市有57間清真認證旅館，一些重要捷運站如台北車站、東門站、西門站、忠孝復興站、動物園站、市政府站的廁所，皆設有淨下設備，台安醫院也通過穆斯林清真認證，設有祈禱室，備有禮拜毯、可蘭經，餐點也符合清真規範。

柯文哲表示，已指示衛生局，繼續增加穆斯林友善醫院，讓醫療不分信仰。

台北開齋節暨穆斯林嘉年華去年首度移師至大安森林公園舉辦，柯文哲說，希望場地大家喜歡，市府未來會持續改進，盼望穆斯林朋友在開齋節結交台灣新朋友，「台北市一個友善城市」。

台北市觀傳局指出，台北開齋節暨穆斯林嘉年華規模逐年擴大，向台北燈節、大稻埕情人節等大型活動看齊，吸引超過4萬名穆斯林及台北市民參與。

活動現場有50多攤的穆斯林世界市集，也設有穆斯林草地講堂，邀請金鐘獎得主吳鳳擔任主題講師，讓民眾從多元角度認識穆斯林文化。

穆斯林北市柯文哲
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