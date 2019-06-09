貓躲車輛掉落堤頂大道 幸遇愛心運將奔救

2019-06-09 14:10 中央社 台北9日電



有網友在臉書發布影片指出，北市堤頂大道日前有一隻貓從行駛中的車輛掉到路上，車來車往之際，有名計程車司機奔下車抱起貓咪帶回車上，獲網友大讚是台灣最美的風景。

網友Dustin於6日在臉書社團「我要當流浪動物義工救援團隊」發布影片表示，他當天下午開車行經內湖區堤頂大道時，突然不知從哪台車的底盤掉下一隻小貓，幸好碰到一位超級好心的運將牠救起，台灣還是有尊重生命的美麗人物。

從影片中可看到，在車來車往的號誌路口，突然不知哪台汽車底盤竟然掉出一隻貓，之後約有近20輛車快速駛過，相當驚險，直到中間有個空檔，待轉的一輛計程車司機立即打開車門，一邊向對向來車揮手示意，一邊急奔抱起路上不知所措的貓咪回車上，成功救回一個小生命。

這篇發文獲得逾700位網友按讚，許多人還留言說「看了心臟都要停了，謝謝司機大哥」「這司機不讚不行」「台灣最美麗的風景」「小貓福大命大」「這要肉搜出來大大給他讚一下啊」等。

甚至有一名何姓網友說自己當天車輛就在計程車後面，看到事發過程，認為司機真的好有愛心；許多人除留言祝福這名司機之外，也大嘆可惜不知道他車號叫車；但有網友認為看司機的穿著應是車隊人員。

動保單位也提醒，有許多小動物經常喜歡躲在車輛引擎、車輪及車底位置，呼籲民眾開車前，可拍車蓋和車門、製造任何聲響，或等幾分鐘讓牠們有足夠時間離開，以及檢查車底有無小動物躲藏，確保行車安全之外，也尊重、愛護動物生命。