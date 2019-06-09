端午愛心辦桌115桌 關懷低收入戶及獨居長者

2019-06-09 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



端午佳節，台南市東區45里的低收入戶及獨居長者今天中午開開心心團圓用餐，感受到佳節歡樂的氣氛。台南市認心關懷協會愛心辦桌，席開115桌，從廚師到工作人員全是無怨無悔愛心付出的志工，所有活動的經費也是好友彼此間籌措而成的。

台南市認心關懷協會成立6年多，當初從最早10多位充滿熱血的年輕人號召發起，迄今立案近3年，如今參與的會員人數已超過百人了。認心協會理事長周元良說，協會會址雖然設在台南市，但關懷的對象有育幼院、教養院、弱勢課後輔導班、喪葬協助、急難救助的個案等，是不分區域性的。

尤其，這次愛心辦桌活動沒有請外來的廠商來承包，包含廚師、表演團體、主持人、工作人員等，全部都是無怨無悔愛心付出的志工，而且也沒有向政府相關單位申請經費的補助、也沒有公開的募款，周說，所有活動的經費，都是由互相認識的好友彼此間籌措完成的。