端午愛心辦桌115桌 關懷低收入戶及獨居長者
端午佳節，台南市東區45里的低收入戶及獨居長者今天中午開開心心團圓用餐，感受到佳節歡樂的氣氛。台南市認心關懷協會愛心辦桌，席開115桌，從廚師到工作人員全是無怨無悔愛心付出的志工，所有活動的經費也是好友彼此間籌措而成的。
台南市認心關懷協會成立6年多，當初從最早10多位充滿熱血的年輕人號召發起，迄今立案近3年，如今參與的會員人數已超過百人了。認心協會理事長周元良說，協會會址雖然設在台南市，但關懷的對象有育幼院、教養院、弱勢課後輔導班、喪葬協助、急難救助的個案等，是不分區域性的。
尤其，這次愛心辦桌活動沒有請外來的廠商來承包，包含廚師、表演團體、主持人、工作人員等，全部都是無怨無悔愛心付出的志工，而且也沒有向政府相關單位申請經費的補助、也沒有公開的募款，周說，所有活動的經費，都是由互相認識的好友彼此間籌措完成的。
在眾人的努力下，今天中午在東區關帝殿前廣場，席開115桌，邀請台南市東區45里的低收入戶及獨居長者，在端午佳節與長者共同團圓用餐，也讓長者感受到佳節歡樂的氣氛，直呼「揪感心」。台南市東區區長陳勝楠、議員蔡旺詮等人到場，全力相挺，希望營造出幸福溫暖的大東區。
留言