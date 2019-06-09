不服老！ 追求生活新目標 76歲高齡學生今碩士畢業

2019-06-09 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



致理科技大學今於新北市政府舉辦畢業典禮，除了新北市長侯友宜及行政院前院長毛治國均到場致賀外，典禮當中有一位特別引人注目的畢業生翁松元，儘管已高齡76歲，仍展現出活到老學到老的精神，不但取得服務業經營管理研究所碩士學位，更一圓自己年輕時的夢。

76歲高齡畢業生翁松元於民國52年從省立嘉義農業職業學校森林科畢業後，隨即就考上特考，服完兵役後就進入林業試驗所服務，曾跑過南投、嘉義、高雄、宜蘭等地高山，由於翁松元想要繼續就學，於是在民國59年在職進修並取得專科學歷，但工作繁忙，又因山林中交通不斷，因此無法持續進修。

民國84年自公務人員退休後，翁松元憑藉自身專業，受聘於印尼金光集團並派駐到中國廣西，負責海外林業經營及管理工作，一路從副處長、處長、副總經理，爬升到總經理，最後在民國102年才正式退休，當時他已經70歲，之後，他又在中國自行創業，經過2年，因為大環境競爭激烈，最後才決定真正退休。

翁松元說，退休後，一直沒有忘記自己年輕時的夢想，也為了找尋生活的重心，因此選擇報考致理科大服務業經營管理研究所碩士班，經過2年的努力，終於穿上夢寐以求的碩士袍，並在今日上台接受校長撥穗，順利從碩士班畢業。

翁松元表示，畢業之後，他也會繼續尋找另一個生活重心，「也許再重新創業，也許從事不一樣的事物，但絕對不會只是在家吃飯、看電視」，翁松元說，對他來說，人生就是「樂觀進取」4個字，不斷追求新目標就對了。

翁松元的指導教授楊雅棠表示，翁松元從研究所1年級就開始準備論文，應用IPA分析法，探討福山植物園服務要素對訪客重遊意願影響，福山植物園是翁松元服務多年的單位，儘管期間論文經歷多次修改，但他始終保持積極認真的學習態度，並順利完成論文，是班上年輕學生學習的最佳榜樣。