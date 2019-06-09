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板橋車站正妹熱舞辣度爆棚 大批旅客吸睛駐足

2019-06-09 13:17聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

板橋車站竟有時尚走秀可以看！台鐵局板橋車站為慶祝鐵路節132周年暨車站建站20周年，今上午舉辦一系列慶祝活動，從充滿喜慶的龍鼓隊，到學生們熱情舞蹈表演，以及穿著新版台鐵制服走伸展台，應有盡有；現場更準備132份「永保安康」仿真車票鑰匙圈發送，吸引來往旅客駐足圍觀。

今天分別由樹人家商資料處理科、幼保科同學擔綱演出的龍鼓隊、弦樂隊擔任開場表演，緊接著平常維護鐵路安全的鐵路警察也賣力扭腰擺臀熱舞。正當現場觀眾還在鼓掌歡呼時，音樂頓時換成節奏感強烈的類型，樹人家商美容科時尚模特兒學生自信爆棚地走秀、以及精采的舞蹈表演，現場持續出現歡呼聲。

樹人家商一年級學生王琳斳表示，自己很熱愛舞蹈，透過此次合作活動，能與同學們將練了幾個月的成果展現給大家看，真的很開心。

板橋站長涂維庭今天也與學生們穿著台鐵制服走秀，他表示，這些年高鐵、環球商場進駐、辦公大樓的啟用，目前板橋車站每天有近18萬人次，是全國數一數二的三鐵共構車站，今年有別於往年找交通相關科系學生合作，將鐵道文化跟元素透過校方來導入課程中，不論是電子商務或時尚設計、餐飲管理、旅遊管理等不同領域的專業知識，與鐵道元素做碰撞，激發出更多創意。

除了動態演出外，樹人家商資料處理科、商業經營科學生鐵道文化的課程成果，5月份已在板橋車站地下一樓展出，今天是最後一天。除了有互動科技體驗、鐵道文創行銷影片及DIY體驗外，黎明技術學院也設計了132份「永保安康」仿真車票鑰匙圈，參加慶祝活動及看展的民眾在填寫問卷後即可獲得這一份深具意義的鐵道文創商品。

台鐵局與樹人家商及黎明技術學院合作，由學生們帶來一系列精彩演出。記者張曼蘋／攝影
台鐵局與樹人家商及黎明技術學院合作，由學生們帶來一系列精彩演出。記者張曼蘋／攝影
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樹人家商一年級學生準備精彩的熱舞表演，17歲王琳斳（左2）表示，很開心能透過活動...
樹人家商一年級學生準備精彩的熱舞表演，17歲王琳斳（左2）表示，很開心能透過活動讓更多人看到她們苦練的成果。記者張曼蘋／攝影
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黎明技術學院設計132份「永保安康」車票，要發給今天到場民眾，送完為止。記者張曼...
黎明技術學院設計132份「永保安康」車票，要發給今天到場民眾，送完為止。記者張曼蘋／攝影
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台鐵局與樹人家商及黎明技術學院合作，由學生們帶來一系列精彩演出。記者張曼蘋／攝影
台鐵局與樹人家商及黎明技術學院合作，由學生們帶來一系列精彩演出。記者張曼蘋／攝影
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鐵路警察也賣力地扭腰擺臀跳舞。記者張曼蘋／攝影
鐵路警察也賣力地扭腰擺臀跳舞。記者張曼蘋／攝影
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