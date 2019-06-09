板橋車站正妹熱舞辣度爆棚 大批旅客吸睛駐足

2019-06-09 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



板橋車站竟有時尚走秀可以看！台鐵局板橋車站為慶祝鐵路節132周年暨車站建站20周年，今上午舉辦一系列慶祝活動，從充滿喜慶的龍鼓隊，到學生們熱情舞蹈表演，以及穿著新版台鐵制服走伸展台，應有盡有；現場更準備132份「永保安康」仿真車票鑰匙圈發送，吸引來往旅客駐足圍觀。

今天分別由樹人家商資料處理科、幼保科同學擔綱演出的龍鼓隊、弦樂隊擔任開場表演，緊接著平常維護鐵路安全的鐵路警察也賣力扭腰擺臀熱舞。正當現場觀眾還在鼓掌歡呼時，音樂頓時換成節奏感強烈的類型，樹人家商美容科時尚模特兒學生自信爆棚地走秀、以及精采的舞蹈表演，現場持續出現歡呼聲。

樹人家商一年級學生王琳斳表示，自己很熱愛舞蹈，透過此次合作活動，能與同學們將練了幾個月的成果展現給大家看，真的很開心。

板橋站長涂維庭今天也與學生們穿著台鐵制服走秀，他表示，這些年高鐵、環球商場進駐、辦公大樓的啟用，目前板橋車站每天有近18萬人次，是全國數一數二的三鐵共構車站，今年有別於往年找交通相關科系學生合作，將鐵道文化跟元素透過校方來導入課程中，不論是電子商務或時尚設計、餐飲管理、旅遊管理等不同領域的專業知識，與鐵道元素做碰撞，激發出更多創意。