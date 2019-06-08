學童向侯友宜投書 萬里海王星碼頭打造軟絲復育基地

2019-06-08 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「我們希望讓大家看見最美的海洋！」來自新北市萬里區野柳國小的學童，今天邀請新北市長侯友宜至位於東澳漁港的海王星碼頭，一同見證由新北市教育局、漁管處、北觀處及在地民間單位跨局處一起辦理「水下光傳輸海洋生態教育園區啟用暨獨木舟薪傳」永續海洋活動，並宣告守護海洋生態永續的決心。

今天的海王星碼頭相當不一樣，耳邊鼓聲喧騰、正熱鬧地揭開活動序幕，野柳國小的畢業季，現場進行「獨木舟薪傳」、「海泳小勇士」，以一棒傳一棒的概念，傳承在地海洋文化。

親筆寫信邀請市長的學生何昕融表示，他們希望能將海王星碼頭變成永久「生態保育區」，學生們想捍衛自己的家鄉，為這片土地留下美好的景觀，不僅僅是要還海洋生物一個乾淨安全的家，也要藉此讓大家體會到海洋保育的重要性。

侯友宜說，今天在世界海洋日這天辦理海洋教育園區的啟用非常有意義，看到未來的下一代去積極捍衛海洋生態環境、為自己的家鄉發聲，是一件讓人非常感動的事，更見證了愛鄉愛土的在地化精神。

新北市教育局、漁管處、北觀處及在地民間單位跨局處辦理「水下光傳輸海洋生態教育園區」，希望能劃定海洋保育區，禁止釣客垂釣捕撈以復育海洋生態；透過竹叢礁的施放，打造軟絲復育基地，並與工研院合作設置了全臺首創的水下視頻無線傳輸模組，透過光傳輸攝影機，將海洋生態呈現於學校的電視牆，讓學生可以觀測軟絲復育情形。