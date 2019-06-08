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新北淡水大拜拜 清水祖師昨暗訪今日巡遶境

2019-06-08 18:03聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市一年一度淡水大拜拜清水祖師遶境昨晚先「暗訪」，今天接著「日巡」遶境，遶境隊伍隨後出巡，家家戶戶置香案祭拜迎駕，祈求地方平安。

清水祖師遶境起源於日治時期淡水發生瘟疫，地方人士在端午節隔天請出神像遶境消災解厄，從此成為習俗，迄今近百年，每年結合淡水各大宮廟陣頭遶境，所以稱為淡水大拜拜。2天遶境路程約7公里，淡水45間宮廟及上萬信徒參與，沿途發放千斤加持過的平安餅。

「暗訪」是神明利用夜間巡視轄區的儀式，目的在於緝捕在人間作亂的妖魔鬼怪；「日巡」則是一般神明遶境祈福，無論日巡或暗訪都有消災除厄的意義。市長侯友宜請出清水祖師神像，安奉在神座上，隨後出巡。

市長侯友宜昨致贈「聖德顯揚」匾額，感念廟方長期投入公益，弘揚百年宗教民俗。

清水巖總幹事康勝美表示，清水祖師俗稱蓬萊老祖，傳說每遇天災、人禍神像就會落鼻示警，又稱「落鼻祖師」。農曆五月初六是清水祖師成道日，是淡水地區入夏重大宗教活動。

民政局長柯慶忠說，遶境有宮廟藝陣定點表演，還有百年歷史的淡水南北軒及和義軒等北管樂團表演，廟方2016年起以電子鞭炮取代傳統炮竹，遶境途中有環保志工為環境盡心力。

新北市長侯友宜等人迎清水祖師出巡。圖／民政局提供
新北市長侯友宜等人迎清水祖師出巡。圖／民政局提供
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新北淡水清水祖師昨晚暗訪今天日巡遶境。圖／民政局提供
新北淡水清水祖師昨晚暗訪今天日巡遶境。圖／民政局提供
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淡水
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