端午連假 北農：批發市場到貨量交易無礙

2019-06-08 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



端午節連假，台北市果菜批發市場9、10日休市，但有部分公會與承銷人休3天。台北市市場處說，批發市場今天蔬果到貨量約為昨日五成，均價下降；今天進場參加拍賣交易的承銷人約900人，已順利完成農產品批發交易。

農委會去年3月函示，果菜批發市場除農曆春節外，不宜連休3天。市場處因此去年8月邀集農委會、北市農漁畜公會及市場攤商共同研商，決定批發市場在今年端午節連假，僅休9日、10日。

不過，有部分公會及承銷人反映，認為依過去經驗，端午節當天皆有備貨，且現今農產品有產地直銷及網路等其他通路，因此，部分承銷人仍維持今年端午節後，從6月8日至10日休市；為防範連休3天影響蔬果批發價格，市場處通知台北農產運銷公司協調農民團體進行貨源調配，並鼓勵業者進場參加拍賣。

今天批發市場蔬果到貨量狀況，北農統計，蔬果總到貨量約為昨日五成，共1276公噸，平均批發價格下降，但跟去年同期比較，價格上揚。今有900名承銷人進場，農產品均已完成交易。

北農表示，蔬菜到貨量855公噸，因中南部連日大雨、氣候炎熱，葉菜類品質不佳，昨天又因下雨，造成葉菜類有腐爛、水傷等狀況，不良品約5.8公噸，造成價格波動較大；瓜果類盛產，因耐儲存，價格平穩。

水果到貨量421公噸，較昨天減少約4成，因品質穩定，價格較去年同期上漲3成；不過，因正逢端午連假，昨天到貨量也充足，承銷人採購需求多數已滿足，故今日到貨量雖少，價格也比昨日微幅降低。