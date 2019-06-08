親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍舟賽‧慶端午
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播／民進黨總統初選政見發表會登場 蔡賴正面對決

日職／巨人交流戰對羅德 陽岱鋼第四轟出爐

端午連假 北農：批發市場到貨量交易無礙

2019-06-08 13:06聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

端午節連假，台北市果菜批發市場9、10日休市，但有部分公會與承銷人休3天。台北市市場處說，批發市場今天蔬果到貨量約為昨日五成，均價下降；今天進場參加拍賣交易的承銷人約900人，已順利完成農產品批發交易。

農委會去年3月函示，果菜批發市場除農曆春節外，不宜連休3天。市場處因此去年8月邀集農委會、北市農漁畜公會及市場攤商共同研商，決定批發市場在今年端午節連假，僅休9日、10日。

不過，有部分公會及承銷人反映，認為依過去經驗，端午節當天皆有備貨，且現今農產品有產地直銷及網路等其他通路，因此，部分承銷人仍維持今年端午節後，從6月8日至10日休市；為防範連休3天影響蔬果批發價格，市場處通知台北農產運銷公司協調農民團體進行貨源調配，並鼓勵業者進場參加拍賣。

今天批發市場蔬果到貨量狀況，北農統計，蔬果總到貨量約為昨日五成，共1276公噸，平均批發價格下降，但跟去年同期比較，價格上揚。今有900名承銷人進場，農產品均已完成交易。

北農表示，蔬菜到貨量855公噸，因中南部連日大雨、氣候炎熱，葉菜類品質不佳，昨天又因下雨，造成葉菜類有腐爛、水傷等狀況，不良品約5.8公噸，造成價格波動較大；瓜果類盛產，因耐儲存，價格平穩。

水果到貨量421公噸，較昨天減少約4成，因品質穩定，價格較去年同期上漲3成；不過，因正逢端午連假，昨天到貨量也充足，承銷人採購需求多數已滿足，故今日到貨量雖少，價格也比昨日微幅降低。

北農說，因蔬果生長及不耐儲藏特性，依過去經驗，在休市3天後的第一個交易日，若供應量暴增，容易導致蔬果價格波動，反而不利批發交易正常運作，在兼顧產銷雙方需求，休市日訂定仍需相關單位協調，才可確保果菜批發交易供需穩定。

台北市市場處說，批發市場今天蔬果到貨量約為昨日五成，均價下降。圖／台北市市場處提...
台北市市場處說，批發市場今天蔬果到貨量約為昨日五成，均價下降。圖／台北市市場處提供
分享

北農端午節連假
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

藍士林北投立委初選汪志冰勝出 最快月底與新黨整合

2019-06-08 10:21

活動快訊／郊媽兒童茶禪夏令營

2019-06-08 00:11

美食新天地／巷弄泰式餐廳 味美價廉「泰樂」

2019-06-08 00:10

北農、蔬菜公會休假不同調 先做好配套

2019-06-07 23:57

不再銅板價！北市府員工餐廳漲價 用餐人減半

2019-06-07 23:27

北市27私幼加入準公幼 教局：補助從優 幼協：家長不一定划算

2019-06-07 23:04

北市關愛之家 2年5幼兒病死 柯「慚愧」從未探視

2019-06-07 22:57

淡海輕軌集電弓下午3點故障 4點已排除

2019-06-07 18:44

北市27私幼加入準公共化 業者籲家長精打細算

2019-06-07 14:43

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

公開韓國瑜請假紀錄 白眼女神：不需漫不經心的市長

2019-06-07 16:48

端午節立蛋不稀奇 屏東佳冬立西瓜才炫

2019-06-07 15:15

「香腸瀑布」花蓮重現 2千條遭熱情韓粉掃光

2019-06-07 20:32

屈原後代首度來台灣包粽 民眾爭相吃「屈原粽」

2019-06-07 14:42

韓粉湧入花蓮市區 東大門夜市豎旗「挺韓到底」

2019-06-07 21:28

蘭嶼全島大停電 只因端午連假大量遊客湧入用電太凶

2019-06-07 23:27

影／龍潭歸鄉文化節 首度呈現無人機、光雕秀

2019-06-07 21:52

影／龍舟賽1秒之差 基隆環保局10連霸夢碎

2019-06-07 18:02

老天爺打翻顏料倒入潭中 校長拿手機追逐蘭潭美景

2019-06-08 09:09

不再銅板價！北市府員工餐廳漲價 用餐人減半

2019-06-07 23:27

員林穀倉活化 雜草叢生蚊子館將蛻變新亮點

2019-06-08 08:13

新竹縣龍舟競賽 競爭激烈一度因秒數爭議暫停賽事

2019-06-07 18:48

羨慕划龍舟賺21萬獎金？ 訓練辛苦誰人知

2019-06-07 20:19

桃園閩南文化節明登場 「十二生肖貓來亂」首演免費看

2019-06-07 16:14

影／苗栗縣龍舟賽 社會組消防局二連霸

2019-06-07 18:56

藍士林北投立委初選汪志冰勝出 最快月底與新黨整合

2019-06-08 10:21

嘉市刑警許捷斐留長髮 背後有洋蔥...

2019-06-08 12:20

影／罰6萬！台東昨晚再查獲1大貨車滿載24噸生雞糞入境

2019-06-08 11:36

寶島時代村發出大胃壬武林帖 復業近月人潮破3萬人

2019-06-07 15:14

端午是惡日、毒日？要做什麼、不可做什麼你知嗎？

2019-06-07 16:17

天色已暗潮水不斷上漲 漁民駕駛採蚵車陷在泥灘地

2019-06-07 14:32

台灣為亞洲第一個法入家門國家 東南亞姊妹：很安心

2019-06-08 09:02

市長端午搞怪 民代「難瘦想哭」 還有件事比吃粽恐怖…

2019-06-08 10:00

取午時水、看龍舟賽 要過傳統味端午節來鹿港就對了

2019-06-07 15:15

高雄愛河龍舟嘉年華將湧人潮 警籲注意交管資訊

2019-06-07 14:43

搶韓國瑜花蓮造勢商機 超商備戰

2019-06-07 22:10

朴子安福宮349年古井 午時水「泡茶」特別好喝？

2019-06-07 15:14

金門龍舟賽熱鬧登場 老外、海龍組隊超吸睛

2019-06-07 17:44

影／高雄自力環保造筏賽 摩天輪、龍虎塔造型夯

2019-06-07 14:41

另類繞境 彰化媽祖乾淨台灣出任務

2019-06-07 18:45

古人十年磨一劍 廖博士花10年成功改良薏苡新品種

2019-06-07 20:32

全國魅力商圈評選台南鹽水奪第三 僅次九份大稻埕

2019-06-08 11:39

推動多元支付 花蓮商家簽約機台預計月底達800台

2019-06-07 23:00

鹿港龍舟賽好high 首長隊有練過划贏正妹隊

2019-06-07 21:03

南投青年宅將發包 40坪總價不用500萬！

2019-06-07 22:31

台南市向陽獅子會新卸任會長交接 新會長:關心兒童視力

2019-06-07 18:53

傳承端午「祈午時水」傳統 新園烏龍村古井不「烏龍」

2019-06-07 17:37

嘉南4萬多公頃二期稻6/17起輪區供灌 掌水工管控出水

2019-06-08 09:36

高市圖燕巢分館推動偏鄉閱讀 獲教育部頒發閱讀磐石獎

2019-06-07 15:15

台北國際龍舟賽熱鬧展開 218隊6千好手較勁

2019-06-07 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top