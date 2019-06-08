端午連假 北農：批發市場到貨量交易無礙

2019-06-08 12:12 中央社 台北8日電



端午節連假，台北市果菜批發市場在9、10日休市，部分承銷人休3天。台北市市場處說，批發市場今天蔬果到貨量比昨天少，均價下降，仍有900名承銷人進場，農產品均已完成交易。

市場處副處長汪昭華表示，農委會去年3月函示，果菜批發市場除農曆春節外，不宜連休3天，因此，市場處去年8月邀集農委會、北市農漁畜公會及市場攤商共同研商，決定批發市場在今年端午節連假，僅休9日、10日。

她說，有部分公會及承銷人反映，認為依過去經驗，端午節當天皆有備貨，且現今農產品有產地直銷及網路等其他通路，因此，部分承銷人仍維持今年端午節後，從6月8日至10日休市。

市場處為防範連休3天影響蔬果批發價格，通知台北農產運銷公司協調農民團體進行貨源調配，並鼓勵業者進場參加拍賣。

汪昭華指出，為掌握今天批發市場蔬果到貨量狀況，市場處派員前往了解，經統計，蔬果總到貨量與昨天相比減少約一半數量，平均批發價格下降，但跟去年同期比較，價格上揚；今天進場參加拍賣交易的承銷人約900人，已順利完成農產品批發交易。

北農表示，因中南部連日大雨、氣候炎熱，葉菜類品質不佳，昨天又因下雨，造成葉菜類有腐爛、水傷等狀況，造成價格波動較大；瓜果類盛產，因耐儲存，價格平穩。

北農指出，今天水果到貨量較昨天減少約4成，但品質穩定，價格較去年同期上漲3成，且正逢端午連假，昨天到貨量也充足，多數承銷人採購需求已滿足。

北農說，因蔬果生長及不耐儲藏特性，依過去經驗，在休市3天後的第一個交易日，若供應量暴增，容易導致蔬果價格波動，反而不利批發交易正常運作，在兼顧產銷雙方需求，休市日訂定仍需相關單位協調，才可確保果菜批發交易供需穩定。