活動快訊／郊媽兒童茶禪夏令營

2019-06-08 00:11 聯合報 本報訊



．茶郊媽兒童茶禪夏令營將在6月29至30日於坪林生態園區合歡露營度假村舉行，由專業師資帶領7到10歲的孩子們遠離3C，進入茶鄉田野的耕讀禪靜。

課程包括茶郊媽祖傳奇、飲水思源、茶文化、三好書簽DIY、斗笠彩繪、唐詩作畫唱遊、茶田巡禮觀音亭及老街、福慧晚課、團康及營火會等，更有坪林特色早午晚餐。名額有限，僅限30名。報名可洽email：3buddhaa@gmail.com，或電話0936-207-789。