台北國際龍舟賽熱鬧展開 218隊6千好手較勁

2019-06-07 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



2019台北國際龍舟錦標賽今日熱鬧開幕，今年共有218支隊伍、近6000名選手參加，是全國規模最大、最多國際隊伍參與的龍舟競賽。今年國外參賽隊伍，有遠從澳洲、俄羅斯、菲律賓、日本等各國好手跨海來台；去年代表台灣參加亞運奪冠的「萬家香隊」，宣揚同志平權理念的「彩虹重擊龍舟隊」各路好手，也齊聚一堂，因參加者眾，不少選手直呼，「要獲勝有難度喔」。

「水岸台北2019端午嘉年華」今天起一連3天在大佳河濱公園大直橋下盛大舉行，也為由全國規模最大的「台北國際龍舟錦標賽」揭開序幕。賽事一連舉行三天，明日第二輪預賽，後天則進行最後決賽。

因今天正逢端午，中午吸引約500位民眾在大佳河濱「正午立蛋」搏好運；往年最受歡迎的「高空立蛋挑戰賽」今年挑戰11公尺的新高度，也吸引許多民眾發揮巧思帶來令人驚豔作品。明天現場活動除了刺激的龍舟賽事外，還有「創意COS變裝秀」。

今年參與龍舟賽的吸睛隊伍中，外國隊伍「瑞士商務辦事處」是首度報名參賽，集結在台的瑞士人初體驗，感受傳統文化氛圍，選手笑著表示「合作划龍舟比想像中困難，好玩就好」；而由台灣50歲到68歲不老槳手組成的「三腳渡聯隊藍隊」，也維持每年傳統，透過龍舟競賽挑戰自我。

台北市體育局表示，3天活動期間周邊將進行交通管制，為提供民眾便捷的交通往返，連3天皆安排龍舟專車132路，於早上8點起自捷運圓山站1號出口至大佳河濱公園，也有多班付費公車72及222等路線。