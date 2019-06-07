親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被岳母爆攜小三出遊缺席漢光演習 少校提告求償遭駁回

賽德克文面國寶一百撒韻 中和區長獻祝福

2019-06-07 19:54中央社 新北7日電

賽德克族文面國寶一百撒韻的漢名是林智妹，她不但開朗樂觀常掛著微笑，還會精神奕奕吟唱百年古調，雖臉部額紋遭強迫去除，但臉上依稀可見墨綠色的額紋痕跡。

新北市中和區長賴俊達今天下午接受中央社記者訪問表示，人瑞級文面長者賽德克族人林智妹，原住在花蓮縣卓溪鄉立山村山里部落（陶塞Tausa部落），族名為一百撒韻（Ipay Sayung），她原在部落獨居，後來被兒女接到台北就近照顧，現由住新北中和區的女兒長年照顧。

花蓮卓溪山里部落是賽德克族都達（Tuda）語群聚居的社區，也是賽德克族在台灣最南端的聚落。日治時期有計畫遷散原來住在太魯閣國家公園範圍內，立霧溪支流陶塞溪上游的都達人，遷居到卓溪鄉豐坪溪上游。

賴俊達今天表示，端午節前夕、4日帶著雞精與慰問金，和中正里長呂嘉原、民政課職員前往傳統公寓4樓探視，表達對「國寶級阿嬤」林智妹的敬意與關懷。

他說，透過女兒林朝花從中翻譯族語，關懷林智妹的近況與健康。雖年事已高，但坐著輪椅身體還算硬朗，且盛裝接待，臉上總是掛著微笑關懷晚輩，精神奕奕相當樂觀開朗，現場互動熱烈、歡笑聲不斷。

林智妹已被公告登錄為「文面傳統保存者」，她喜愛吟唱流傳百年的賽德克族古調，也曾經參與過霧社事件。目前因耳朵不靈光，說話須要大聲一點，再比手語經過女兒代以母語傳達，才能彼此溝通。

女兒林朝花轉述，林智妹戶籍登記1922年出生，因晚報戶口實際年齡已超過百歲。她的母親5歲時由長輩請部落裡的文面師刺上額紋，15歲時也在臉頰左右側紋上圖騰。但當時日本政府禁止，並以手術抹除文面。從此，她與其他的族人，臉上都不再有刺紋了。

賴俊達說，林智妹雖臉部額紋遭強迫去除，但依然可看見墨綠色的額紋痕跡。見到來訪，很高興拿起一張裱框的畫像，央求他在畫框簽名留念。她也親自簽寫漢名、日本名字，回贈賴俊達自畫像副本。

賴俊達轉述林朝花說法，林智妹相信文面是泰雅、太魯閣、賽德克等泛泰雅族人標誌，才能分辨平地人、日本人，有文面的歷史印記，過世後才能跨越彩虹橋，與祖靈相聚，得以安息。

賴俊達表示，文面的習俗傳統對泛泰雅族人而言，除象徵族群認同、身分、能力，也代表整個泰雅文化的精神，也是台灣原住民族重要的傳統表徵，具傳統性、文化性與典範性。他前往探視，也代表對於原民文化的重視。

太魯閣國家公園國寶
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

北投洲美屈原宮龍舟競渡慶端午 立委吳思瑤奪標

2019-06-07 15:36

北市27私幼加入準公共化 業者籲家長精打細算

2019-06-07 14:43

新北議長盃龍舟賽 侯友宜：市府贏議會就不用上班了

2019-06-07 12:38

除了議員名字 下月起…北市違建協調會資訊全上網

2019-06-07 00:06

北市3歲娃像公幼孤兒 柯文哲：當重要事辦

2019-06-07 00:00

繡球花、荷花…連假就近賞花

2019-06-06 23:59

新北超商、咖啡店騎樓禁菸 北市跟進9月同步

2019-06-06 23:49

雙北公車 下月起「上下車皆刷卡」

2019-06-06 23:42

新聞眼／總質詢靠市長殺球 局處長要加油

2019-06-06 23:28

新北3年破產？ 侯友宜：統籌款分太少 2022受不了

2019-06-06 23:23

泰山黎明里出錢出力 打造繡球花秘境

2019-06-06 20:48

三芝92歲阿石伯種蓮花 根德橋再現美麗

2019-06-06 20:48

藝術亮點 貢寮仁里里社區景點串連

2019-06-06 20:47

「國姓爺」護北海岸半世紀 當年僅神像頭顱自大陸漂台

2019-06-06 19:32

柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」

2019-06-06 18:05

江南市場遭質疑租金短收 柯P被問到啞口無言

2019-06-06 16:57

北市違建拆不掉 柯P再祭鐵腕：7月起公布協調會資料

2019-06-06 16:37

柯文哲：與台灣相比 台北更需要我

2019-06-06 16:18

勝選為學童 林口阿姨超暖捐120萬

2019-06-06 15:10

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

端午「午時水」強身體健又改運 台灣有6聖地

2019-06-07 09:39

韓國瑜看完陳彥博紀錄片大推：讓人感動 熱淚盈眶　

2019-06-07 02:00

公開韓國瑜請假紀錄 白眼女神：不需漫不經心的市長

2019-06-07 16:48

韓國瑜包場邀學生觀賞「出發」 分享陳彥博正面能量

2019-06-06 22:22

端午節立蛋不稀奇 屏東佳冬立西瓜才炫

2019-06-07 15:15

屈原後代首度來台灣包粽 民眾爭相吃「屈原粽」

2019-06-07 14:42

山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去

2019-06-07 07:25

駁斥民進黨民調 藍營議員：只是要「修理」韓國瑜而已

2019-06-06 20:55

鹿港光雕秀今晚試燈 遊彰化加碼抽百萬轎車

2019-06-06 22:54

東港溪流域傳違法放生 屏縣府將強力取締

2019-06-07 09:23

影／龍舟賽1秒之差 基隆環保局10連霸夢碎

2019-06-07 18:02

奇！北港3百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒

2019-06-07 13:53

搶先看！台東多良火車站更美了

2019-06-06 23:02

影／每年東石划龍舟這2處都擠滿排隊人潮

2019-06-07 12:01

台中鐵砧山劍井午時水超夯！民眾領不到氣翻了

2019-06-07 12:33

午時水聖地 台南鹽水老店取水打鐵傳承200多年

2019-06-07 13:55

台南正興街名店 不敵夾娃娃機店

2019-06-06 23:17

呼叫休斯頓！宜蘭登陸後將訪美國NASA 但林姿妙不去

2019-06-07 10:07

金門端午包船 20位桃園車友幸運搭乘直呼「超便宜」

2019-06-07 13:07

南投星空季8日登場 邀親子到清境探究宇宙

2019-06-07 12:03

雙北公車 下月起「上下車皆刷卡」

2019-06-06 23:42

前議員在台南車站靜坐 力挺蔡英文連任

2019-06-07 11:50

端午連假 看台南百隊搶龍舟王

2019-06-07 00:06

最好吃的小卷在深澳 侯友宜盼能和萬里蟹齊名

2019-06-06 22:35

取午時水、看龍舟賽 要過傳統味端午節來鹿港就對了

2019-06-07 15:15

天色已暗潮水不斷上漲 漁民駕駛採蚵車陷在泥灘地

2019-06-07 14:32

桃園經國轉運站首遇連假 機車違停人行道拖了

2019-06-07 13:54

端午是惡日、毒日？要做什麼、不可做什麼你知嗎？

2019-06-07 16:17

朱立倫在竹市都城隍廟大嗑在地美食 粉絲搶合影

2019-06-07 13:56

桃園測噪音車輛 4小時拍照千餘張

2019-06-06 23:17

高中職國立改市立 台中明年增支2.29億

2019-06-06 23:13

端午三百年荷蘭井取水立蛋 台南古蹟善化慶安宮滿人潮

2019-06-07 13:46

端午節連假 台南蓮花季串聯阿勃勒盛開正美

2019-06-07 10:07

u故事 ／齊柏林逝兩周年 兒：聞樓梯響 心還是痛

2019-06-07 11:02

影／苗栗縣龍舟賽 社會組消防局二連霸

2019-06-07 18:56

新北議長盃龍舟賽 侯友宜：市府贏議會就不用上班了

2019-06-07 12:38

屏東市這家另類書店 書籍不賣也不借

2019-06-06 23:42

朴子安福宮349年古井 午時水「泡茶」特別好喝？

2019-06-07 15:14

桃園閩南文化節明登場 「十二生肖貓來亂」首演免費看

2019-06-07 16:14

寶島時代村發出大胃壬武林帖 復業近月人潮破3萬人

2019-06-07 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top