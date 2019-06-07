賽德克文面國寶一百撒韻 中和區長獻祝福

2019-06-07 19:54 中央社 新北7日電



賽德克族文面國寶一百撒韻的漢名是林智妹，她不但開朗樂觀常掛著微笑，還會精神奕奕吟唱百年古調，雖臉部額紋遭強迫去除，但臉上依稀可見墨綠色的額紋痕跡。

新北市中和區長賴俊達今天下午接受中央社記者訪問表示，人瑞級文面長者賽德克族人林智妹，原住在花蓮縣卓溪鄉立山村山里部落（陶塞Tausa部落），族名為一百撒韻（Ipay Sayung），她原在部落獨居，後來被兒女接到台北就近照顧，現由住新北中和區的女兒長年照顧。

花蓮卓溪山里部落是賽德克族都達（Tuda）語群聚居的社區，也是賽德克族在台灣最南端的聚落。日治時期有計畫遷散原來住在太魯閣國家公園範圍內，立霧溪支流陶塞溪上游的都達人，遷居到卓溪鄉豐坪溪上游。

賴俊達今天表示，端午節前夕、4日帶著雞精與慰問金，和中正里長呂嘉原、民政課職員前往傳統公寓4樓探視，表達對「國寶級阿嬤」林智妹的敬意與關懷。

他說，透過女兒林朝花從中翻譯族語，關懷林智妹的近況與健康。雖年事已高，但坐著輪椅身體還算硬朗，且盛裝接待，臉上總是掛著微笑關懷晚輩，精神奕奕相當樂觀開朗，現場互動熱烈、歡笑聲不斷。

林智妹已被公告登錄為「文面傳統保存者」，她喜愛吟唱流傳百年的賽德克族古調，也曾經參與過霧社事件。目前因耳朵不靈光，說話須要大聲一點，再比手語經過女兒代以母語傳達，才能彼此溝通。

女兒林朝花轉述，林智妹戶籍登記1922年出生，因晚報戶口實際年齡已超過百歲。她的母親5歲時由長輩請部落裡的文面師刺上額紋，15歲時也在臉頰左右側紋上圖騰。但當時日本政府禁止，並以手術抹除文面。從此，她與其他的族人，臉上都不再有刺紋了。

賴俊達說，林智妹雖臉部額紋遭強迫去除，但依然可看見墨綠色的額紋痕跡。見到來訪，很高興拿起一張裱框的畫像，央求他在畫框簽名留念。她也親自簽寫漢名、日本名字，回贈賴俊達自畫像副本。

賴俊達轉述林朝花說法，林智妹相信文面是泰雅、太魯閣、賽德克等泛泰雅族人標誌，才能分辨平地人、日本人，有文面的歷史印記，過世後才能跨越彩虹橋，與祖靈相聚，得以安息。

賴俊達表示，文面的習俗傳統對泛泰雅族人而言，除象徵族群認同、身分、能力，也代表整個泰雅文化的精神，也是台灣原住民族重要的傳統表徵，具傳統性、文化性與典範性。他前往探視，也代表對於原民文化的重視。