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國內外選手共襄盛舉 台北國際龍舟錦標賽開幕

2019-06-07 18:51聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

北市市長柯文哲下午出席台北國際龍舟錦標賽開幕典禮，與國內外參賽選手一同為一連三天的活動揭開序幕。

台北市市長柯文哲（前排右六）下午出席台北國際龍舟錦標賽開幕典禮，與國內外參賽選手...
台北市市長柯文哲（前排右六）下午出席台北國際龍舟錦標賽開幕典禮，與國內外參賽選手一同合影。記者林伯東／攝影
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台北市市長柯文哲（左三）下午出席台北國際龍舟錦標賽開幕典禮，與國內外參賽選手一同...
台北市市長柯文哲（左三）下午出席台北國際龍舟錦標賽開幕典禮，與國內外參賽選手一同為一連三天的活動揭開序幕。記者林伯東／攝影
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柯文哲北市
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