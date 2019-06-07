端午連假遊坪林 河岸品茶聽音樂

2019-06-07 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



108年新北好茶春茶上市，明、後天（6月8日、9日）在坪林茶業博物館旁舉辦新北好茶展售會；除了販售本季最新鮮上市的包種茶外，還推出了一日茶農體驗、河岸音樂會、老街市集茶席創意競賽，推廣會現場還可報名「茶蛙粿」及「陶藝」等DIY體驗活動，適合大家放下3C產品，端午連假期間一同前往享受充滿茶香的周末。

新北市農業局表示，新北市是全臺灣包種茶最大產區，不論產量、品質、技術，都是全國之冠。新北市也蟬聯8屆全國製茶技術競賽冠軍，其中6位冠軍製茶師就來自坪林，坪林也被稱為「冠軍的故鄉」，因此今年也首度辦理「特等茶拍賣」，除了創紀錄以1斤100萬高價拍出之外，為了讓大家都有機會喝到這價值百萬的特等茶，在明天、後天邀請了104年度的全國冠軍製茶師-陳宥達至現場沖泡百萬冠軍茶讓民眾嘗鮮。

除了來端午連假來坪林喝好茶，今年在河岸也推出了河岸音樂會、河岸市集及河岸茶席活動，邀請大家一起來河岸聽音樂、喝好茶。在茶業博物館旁還有百萬冠軍茶免費品茗。