北投洲美屈原宮龍舟競渡慶端午 立委吳思瑤奪標

相關新聞
北市27私幼加入準公共化 業者籲家長精打細算2019-06-07 14:43
新北議長盃龍舟賽 侯友宜：市府贏議會就不用上班了2019-06-07 12:38
除了議員名字 下月起…北市違建協調會資訊全上網2019-06-07 00:06
北市3歲娃像公幼孤兒 柯文哲：當重要事辦2019-06-07 00:00
繡球花、荷花…連假就近賞花2019-06-06 23:59
新北超商、咖啡店騎樓禁菸 北市跟進9月同步2019-06-06 23:49
雙北公車 下月起「上下車皆刷卡」2019-06-06 23:42
新聞眼／總質詢靠市長殺球 局處長要加油2019-06-06 23:28
新北3年破產？ 侯友宜：統籌款分太少 2022受不了2019-06-06 23:23
泰山黎明里出錢出力 打造繡球花秘境2019-06-06 20:48
三芝92歲阿石伯種蓮花 根德橋再現美麗2019-06-06 20:48
藝術亮點 貢寮仁里里社區景點串連2019-06-06 20:47
「國姓爺」護北海岸半世紀 當年僅神像頭顱自大陸漂台2019-06-06 19:32
柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」2019-06-06 18:05
江南市場遭質疑租金短收 柯P被問到啞口無言2019-06-06 16:57
北市違建拆不掉 柯P再祭鐵腕：7月起公布協調會資料2019-06-06 16:37
柯文哲：與台灣相比 台北更需要我2019-06-06 16:18
勝選為學童 林口阿姨超暖捐120萬2019-06-06 15:10
公幼難抽惹怨 柯Ｐ拍胸脯：下次總質詢成績不好就Ｋ我2019-06-06 14:07
新北市超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市9月跟進2019-06-06 14:06
備胎市長究竟是誰？ 柯文哲笑回：高嘉瑜是可考慮的人選2019-06-06 14:01
北巿聯醫員工績效獎金打折惹議 院方：盈餘不理想2019-06-06 13:51
清除oBike逾5700輛 北市府要追討700多萬欠費2019-06-06 13:12
汐止民生線何時動工？ 侯友宜：等交通部核定就開始2019-06-06 13:11
大安種稻每月不到1萬 議員：沙雕產值10倍何不為？2019-06-06 13:07
新北黑膠圖書館 徵「洗黑」志工獨家試聽7400片2019-06-06 12:57
萊特兄弟、達爾文、達文西在新北 朱銘新作首度公開2019-06-06 11:35
端午3天連假 新北警籲民眾注意路況提早規畫2019-06-06 11:33
聯醫員工績效獎金遭打6折 工會不滿院方沒溝通2019-06-06 10:53
新北市區也有荷塘 來三重、三峽、新店賞荷吧2019-06-06 10:52
移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬2019-05-21 12:10
調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話2019-04-26 00:01
熱門文章
端午「午時水」強身體健又改運 台灣有6聖地2019-06-07 09:39
柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」2019-06-06 18:05
桃園「測噪」照相揪非法改裝車 試辦4小時拍逾千張2019-06-06 18:30
韓國瑜看完陳彥博紀錄片大推：讓人感動 熱淚盈眶2019-06-07 02:00
影／廢校土地成金雞母？ 富田舊校地獲代表會同意處分2019-06-06 18:45
韓國瑜包場邀學生觀賞「出發」 分享陳彥博正面能量2019-06-06 22:22
女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭兩招2019-06-06 16:33
另類書店興起 屏東市區愈來愈文青2019-06-06 19:47
柯文哲：與台灣相比 台北更需要我2019-06-06 16:18
山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去2019-06-07 07:25
駁斥民進黨民調 藍營議員：只是要「修理」韓國瑜而已2019-06-06 20:55
高雄「最噁土地」遭廢油泥汙染 預計今清除完畢2019-06-06 17:09
柯文哲：除議員名字 7/1起違建資料全上網2019-06-06 16:47
東港溪流域傳違法放生 屏縣府將強力取締2019-06-07 09:23
8日挺韓花蓮大會師 傅崐萁可能不上台2019-06-06 17:46
水庫設太陽光電發電系統 大湖鄉長：美腿貼塊布殺風景2019-06-06 19:58
鹿港光雕秀今晚試燈 遊彰化加碼抽百萬轎車2019-06-06 22:54
影／每年東石划龍舟這2處都擠滿排隊人潮2019-06-07 12:01
備胎市長是誰？柯文哲：高嘉瑜是可考慮的人選2019-06-06 15:43
台南正興街名店 不敵夾娃娃機店2019-06-06 23:17
影／民生國中學生嘉義火車站快閃 演出「癡情玫瑰花」2019-06-06 16:56
二林鎮的第一次 高品質水梨、紅龍果前進微風超市2019-06-06 18:18
北市違建拆不掉 柯P再祭鐵腕：7月起公布協調會資料2019-06-06 16:37
韓國瑜龍舟初體驗練擊鼓 眼尖民眾大喊市長加油！2019-06-06 18:24
台中鐵砧山劍井午時水超夯！民眾領不到氣翻了2019-06-07 12:33
奇！北港3百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒2019-06-07 13:53
高市府有夫人幫？韓國瑜再度強調：沒有夫人干政2019-06-06 16:51
江南市場遭質疑租金短收 柯P被問到啞口無言2019-06-06 16:57
縮水的山腳下道路...林姿妙爭取增為15公尺 交通部准了2019-06-06 15:56
雙北公車 下月起「上下車皆刷卡」2019-06-06 23:42
搶先看！台東多良火車站更美了2019-06-06 23:02
金門端午包船 20位桃園車友幸運搭乘直呼「超便宜」2019-06-07 13:07
最好吃的小卷在深澳 侯友宜盼能和萬里蟹齊名2019-06-06 22:35
天成醫療體系中壢天祥醫院動土 結合區域教學醫院陣容2019-06-06 17:43
紙風車卡車6月開進南投 火舞、特技、陣頭通通有2019-06-06 20:01
水泥窯焚燒垃圾計畫遭抗議 台泥董事長雨中與民眾溝通2019-06-06 18:40
前議員在台南車站靜坐 力挺蔡英文連任2019-06-07 11:50
「國姓爺」護北海岸半世紀 當年僅神像頭顱自大陸漂台2019-06-06 19:32
基隆2學生獲總統教育獎、用魚發電科技大獎 林右昌接見2019-06-06 16:22
最年長的故事爺爺！93歲許金印金大「講古」博滿堂采2019-06-06 18:15
留言