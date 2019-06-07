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北投洲美屈原宮龍舟競渡慶端午 立委吳思瑤奪標

2019-06-07 15:36聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

北投洲美屈原宮今天舉行龍舟競渡慶端午，立委吳思瑤組隊參加競賽擔任奪標手，姿態身手矯健，場邊民眾熱情加油，除了本地民眾參與比賽，也有國外的隊伍參加，大家歡度一個熱情有勁的端午節

北投洲美屈原宮今天舉行龍舟競渡慶端午，場邊民眾熱情加油。記者林俊良／攝影
北投洲美屈原宮今天舉行龍舟競渡慶端午，場邊民眾熱情加油。記者林俊良／攝影
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北投洲美屈原宮今天舉行龍舟競渡慶端午，場邊民眾熱情加油。記者林俊良／攝影
北投洲美屈原宮今天舉行龍舟競渡慶端午，場邊民眾熱情加油。記者林俊良／攝影
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有國外的隊伍組隊參加，大家歡度一個熱情有勁的端午節。記者林俊良／攝影
有國外的隊伍組隊參加，大家歡度一個熱情有勁的端午節。記者林俊良／攝影
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立委吳思瑤組隊參加競賽擔任奪標手，姿態身手矯健。記者林俊良／攝影
立委吳思瑤組隊參加競賽擔任奪標手，姿態身手矯健。記者林俊良／攝影
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吳思瑤北投端午節
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