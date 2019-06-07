北市27私幼加入準公共化 業者籲家長精打細算

2019-06-07 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



準公共化幼兒園5月20日起開放私立幼兒園提出申請，未來家長送托至準公共化幼兒園，每月費用一律負擔4500元。教育局指出，截至6月6日，北市私立幼兒園計有27園已簽約加入準公共幼兒園，108學年度將有2051名幼生受惠。

不過，台北市幼兒教育協會理事長劉明娟表示，家長要睜大眼睛，好好算一下，將孩子送到準公共化幼兒園，選擇準公共化真的物超所值嗎？

相較於中央規定，外縣市私立幼兒園想加入準公共化幼兒園，招生90人以下最高收費1萬元，91至180人最多收9500元，181人以上收9000元，台北市因物價高昂，市府額外加碼數千元，90人以下最高可收13660元，91至180人12800元，而181人以上可收12000，提高加入的誘因。

台北505家私立幼兒園中，依照107年核定的園所收費標準，僅208家私幼符合申請加入準公共化幼兒園的標準。

劉明娟指出，對家長而言，孩子送到私立幼兒園，經過排富條件，家長每年可以申請的補助也不少，3歲以上幼童每學期補助13660元，加上每月2500元的育兒津貼，等於一年可領5萬7千多元補助。

劉明娟指出，如果孩子送到準公共化幼兒園，雖然每月只要負擔4500元學雜費，但也不能再領每月2500元的育兒津貼，等同每年要付出5萬4千元，與讓孩子送去私幼相比，誘因不見得比較高。

她更舉例，假設私幼月費收9000元，註冊費2500元，現在加入準公共化幼兒園，家長每月只負擔4500元，註冊費一樣2500元，但現在少了一年57000元的補助，實際上，家長一年可能還要多負擔3000元，等同家長要睜大眼睛選擇適合的幼兒園就讀。