親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林志玲今世來報恩 命理師神算AKIRA將會變這樣

撞死孝子判4年潛逃回英！蘇格蘭高院判不引渡林克穎回台服刑

北市27私幼加入準公共化 業者籲家長精打細算

2019-06-07 14:43聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

準公共化幼兒園5月20日起開放私立幼兒園提出申請，未來家長送托至準公共化幼兒園，每月費用一律負擔4500元。教育局指出，截至6月6日，北市私立幼兒園計有27園已簽約加入準公共幼兒園，108學年度將有2051名幼生受惠。

不過，台北市幼兒教育協會理事長劉明娟表示，家長要睜大眼睛，好好算一下，將孩子送到準公共化幼兒園，選擇準公共化真的物超所值嗎？

相較於中央規定，外縣市私立幼兒園想加入準公共化幼兒園，招生90人以下最高收費1萬元，91至180人最多收9500元，181人以上收9000元，台北市因物價高昂，市府額外加碼數千元，90人以下最高可收13660元，91至180人12800元，而181人以上可收12000，提高加入的誘因。

台北505家私立幼兒園中，依照107年核定的園所收費標準，僅208家私幼符合申請加入準公共化幼兒園的標準。

劉明娟指出，對家長而言，孩子送到私立幼兒園，經過排富條件，家長每年可以申請的補助也不少，3歲以上幼童每學期補助13660元，加上每月2500元的育兒津貼，等於一年可領5萬7千多元補助。

劉明娟指出，如果孩子送到準公共化幼兒園，雖然每月只要負擔4500元學雜費，但也不能再領每月2500元的育兒津貼，等同每年要付出5萬4千元，與讓孩子送去私幼相比，誘因不見得比較高。

她更舉例，假設私幼月費收9000元，註冊費2500元，現在加入準公共化幼兒園，家長每月只負擔4500元，註冊費一樣2500元，但現在少了一年57000元的補助，實際上，家長一年可能還要多負擔3000元，等同家長要睜大眼睛選擇適合的幼兒園就讀。

北市教育局表示，政府的補助政策是補助從優，家長和園所也會精打細算，選擇補助最高的方案。

截至6月6日，北市私立幼兒園計有27園已簽約加入準公共幼兒園，108學年度將有2...
截至6月6日，北市私立幼兒園計有27園已簽約加入準公共幼兒園，108學年度將有2051名幼生受惠。圖／報系資料照
分享

幼兒園北市教育局
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

北投洲美屈原宮龍舟競渡慶端午 立委吳思瑤奪標

2019-06-07 15:36

新北議長盃龍舟賽 侯友宜：市府贏議會就不用上班了

2019-06-07 12:38

除了議員名字 下月起…北市違建協調會資訊全上網

2019-06-07 00:06

北市3歲娃像公幼孤兒 柯文哲：當重要事辦

2019-06-07 00:00

繡球花、荷花…連假就近賞花

2019-06-06 23:59

新北超商、咖啡店騎樓禁菸 北市跟進9月同步

2019-06-06 23:49

雙北公車 下月起「上下車皆刷卡」

2019-06-06 23:42

新聞眼／總質詢靠市長殺球 局處長要加油

2019-06-06 23:28

新北3年破產？ 侯友宜：統籌款分太少 2022受不了

2019-06-06 23:23

泰山黎明里出錢出力 打造繡球花秘境

2019-06-06 20:48

三芝92歲阿石伯種蓮花 根德橋再現美麗

2019-06-06 20:48

藝術亮點 貢寮仁里里社區景點串連

2019-06-06 20:47

「國姓爺」護北海岸半世紀 當年僅神像頭顱自大陸漂台

2019-06-06 19:32

柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」

2019-06-06 18:05

江南市場遭質疑租金短收 柯P被問到啞口無言

2019-06-06 16:57

北市違建拆不掉 柯P再祭鐵腕：7月起公布協調會資料

2019-06-06 16:37

柯文哲：與台灣相比 台北更需要我

2019-06-06 16:18

勝選為學童 林口阿姨超暖捐120萬

2019-06-06 15:10

公幼難抽惹怨 柯Ｐ拍胸脯：下次總質詢成績不好就Ｋ我

2019-06-06 14:07

新北市超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市9月跟進

2019-06-06 14:06

備胎市長究竟是誰？ 柯文哲笑回：高嘉瑜是可考慮的人選

2019-06-06 14:01

北巿聯醫員工績效獎金打折惹議 院方：盈餘不理想

2019-06-06 13:51

清除oBike逾5700輛 北市府要追討700多萬欠費

2019-06-06 13:12

汐止民生線何時動工？ 侯友宜：等交通部核定就開始

2019-06-06 13:11

大安種稻每月不到1萬 議員：沙雕產值10倍何不為？

2019-06-06 13:07

新北黑膠圖書館 徵「洗黑」志工獨家試聽7400片

2019-06-06 12:57

萊特兄弟、達爾文、達文西在新北 朱銘新作首度公開

2019-06-06 11:35

端午3天連假 新北警籲民眾注意路況提早規畫

2019-06-06 11:33

聯醫員工績效獎金遭打6折 工會不滿院方沒溝通

2019-06-06 10:53

新北市區也有荷塘 來三重、三峽、新店賞荷吧

2019-06-06 10:52

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

端午「午時水」強身體健又改運 台灣有6聖地

2019-06-07 09:39

柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」

2019-06-06 18:05

桃園「測噪」照相揪非法改裝車 試辦4小時拍逾千張

2019-06-06 18:30

韓國瑜看完陳彥博紀錄片大推：讓人感動 熱淚盈眶　

2019-06-07 02:00

影／廢校土地成金雞母？ 富田舊校地獲代表會同意處分

2019-06-06 18:45

韓國瑜包場邀學生觀賞「出發」 分享陳彥博正面能量

2019-06-06 22:22

女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭兩招

2019-06-06 16:33

另類書店興起 屏東市區愈來愈文青

2019-06-06 19:47

柯文哲：與台灣相比 台北更需要我

2019-06-06 16:18

山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去

2019-06-07 07:25

駁斥民進黨民調 藍營議員：只是要「修理」韓國瑜而已

2019-06-06 20:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top