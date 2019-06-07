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新北議長盃龍舟賽 侯友宜：市府贏議會就不用上班了

2019-06-07 12:38聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市議長盃第九屆龍舟錦標賽今、明兩天在蘆洲微風運河熱鬧登場，新北市長侯友宜今早出席開幕典禮，率市府團隊與議會在表演賽對決，他開玩笑說「市府團隊如果贏，明天就不用來上班了！」，結果由議員組成的新北市議會隊果真以近12秒之差，擊敗市府各局處首長組成的新北市政府隊。

今年議長盃共吸引96隊、2000多人報名參賽，其中包括21國、近百名外籍選手，參賽隊伍一早就到搭棚現場，為比賽作最後準備；議會也組隊要與新北市府在表演賽對決。侯友宜開玩笑說，「市府團隊如果贏，明天就不用來上班了！」；副議長陳鴻源則笑說，不管輸贏都贏了健康。

另侯友宜也特別點名新北市消防局隊，由於往年消防局隊都以些微差距，敗給國手組成的冠軍常勝隊「萬家香」，他喊話「不要再讓『萬家香』香了」。

新北市政府消防局隊表示，「有信心！」，他們密集訓練2個月，特別加強重訓，也到現場練划槳技巧及耐力，不少成員都已經比過好幾屆，全隊從台北縣時代就參賽。

議長盃龍舟賽由侯友宜及陳鴻源鳴槍後，議會及市府表演賽就開始，結果新北市議會3分37秒1、蘆洲暨五股區公所3分39秒0、新北市政府3分49秒3、新北市水利局3分55秒8。

今天除划龍舟，還有DIY香包、立蛋、手做紙粽、環保龍舟創意製作競賽等，晚上7點有民歌演唱會。

今年新北市議長盃龍舟錦標賽賽由新北市長侯友宜（右2）及副議長陳鴻源（左2）鳴槍。...
今年新北市議長盃龍舟錦標賽賽由新北市長侯友宜（右2）及副議長陳鴻源（左2）鳴槍。記者魏翊庭／攝影
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今年新北市議長盃龍舟錦標賽共吸引96隊、2000多人報名參賽，其中包括21國、近...
今年新北市議長盃龍舟錦標賽共吸引96隊、2000多人報名參賽，其中包括21國、近百名外籍選手。記者魏翊庭／攝影
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新北市政府消防局隊表示今年有信心擊敗國走組成的常勝軍萬家香隊。記者魏翊庭／攝影
新北市政府消防局隊表示今年有信心擊敗國走組成的常勝軍萬家香隊。記者魏翊庭／攝影
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新北市議長盃第九屆龍舟錦標賽今、明兩天在蘆洲微風運河熱鬧登場，由市府局處首長組成...
新北市議長盃第九屆龍舟錦標賽今、明兩天在蘆洲微風運河熱鬧登場，由市府局處首長組成的市府隊在表演賽居三。記者魏翊庭／攝影
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新北市議長盃第九屆龍舟錦標賽今、明兩天在蘆洲微風運河熱鬧登場。記者魏翊庭／攝影
新北市議長盃第九屆龍舟錦標賽今、明兩天在蘆洲微風運河熱鬧登場。記者魏翊庭／攝影
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侯友宜
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