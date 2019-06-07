新北議長盃龍舟賽 侯友宜：市府贏議會就不用上班了

2019-06-07 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市議長盃第九屆龍舟錦標賽今、明兩天在蘆洲微風運河熱鬧登場，新北市長侯友宜今早出席開幕典禮，率市府團隊與議會在表演賽對決，他開玩笑說「市府團隊如果贏，明天就不用來上班了！」，結果由議員組成的新北市議會隊果真以近12秒之差，擊敗市府各局處首長組成的新北市政府隊。

今年議長盃共吸引96隊、2000多人報名參賽，其中包括21國、近百名外籍選手，參賽隊伍一早就到搭棚現場，為比賽作最後準備；議會也組隊要與新北市府在表演賽對決。侯友宜開玩笑說，「市府團隊如果贏，明天就不用來上班了！」；副議長陳鴻源則笑說，不管輸贏都贏了健康。

另侯友宜也特別點名新北市消防局隊，由於往年消防局隊都以些微差距，敗給國手組成的冠軍常勝隊「萬家香」，他喊話「不要再讓『萬家香』香了」。

新北市政府消防局隊表示，「有信心！」，他們密集訓練2個月，特別加強重訓，也到現場練划槳技巧及耐力，不少成員都已經比過好幾屆，全隊從台北縣時代就參賽。

議長盃龍舟賽由侯友宜及陳鴻源鳴槍後，議會及市府表演賽就開始，結果新北市議會3分37秒1、蘆洲暨五股區公所3分39秒0、新北市政府3分49秒3、新北市水利局3分55秒8。