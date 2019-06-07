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端午連假賞花趣 新北市就有繡球花、荷花秘境

2019-06-07 07:27聯合報 記者江婉儀╱即時報導

端午假期來臨，要賞花的民眾不必遠赴郊區。新北市泰山區黎民里的繡球花正盛開；在雙溪、金山、三重、三峽、新店等處還有荷花綻放，民眾可輕鬆抵達，就近賞花、踏青，度過不一樣的端午佳節。

「黎明步道花園」在泰山區黎明里泰林路2段542巷後方，是黎明里長張楊銘帶著數十名志工自掏腰包，花了4年細心培育、栽種而成的花園，面積達500坪，培育繡球花、櫻花、向日葵、一丈紅高達上千株不同花種。民眾可搭乘捷運機場線至泰山站、再轉乘公車至山腳溪橋或騎乘YouBike前往。

張楊銘表示，每年5月中旬至7月底是繡球花季，繡球花會依據土壤的酸鹼度差異，呈現出不同的顏色，黎明步道花園的繡球花多為粉紅、粉紫、粉藍色花海，近期賞花人潮絡繹不絕，甚至晚上也有人前來散步，感受百花簇擁的浪漫美景。

入夏後也是賞荷花的好季節，新北市除雙溪、金山外，三重區疏洪荷花公園在二重疏洪道內，每年到了6月，在疏洪一路可看到大片荷花與捷運列車融為一體的美景，目前花開約六成，公園旁設有汽機車停車場，停車方便，也可搭捷運抵達捷運三重站再步行前往。

三峽區三樹路98巷的三樹路荷花池，就藏在北大特區中，每到6月都可見到荷花綻放美景，目前開花約四成。民眾開車可走北二高，下三鶯交流道後，行駛約3公里即可抵達三樹路98巷。乘坐大眾交通工具可從捷運永寧站坐275副線公車，在「龍埔三樹路98巷口」下車。

新店安坑車子路荷花池，靠近景文科技大學與耕莘醫院安康院區，已開花八成，民眾可走北二高，下安坑交流道後，行駛約3公里即可抵達位於車子路121-1號路口的荷花池。乘坐大眾交通工具可從捷運新店站坐839路公車，在「活動中心」下車，步行約200公尺即可抵達。

新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，...
新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，吸引大批人潮前來朝聖。圖／新北市民政局提供
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「黎明步道花園」，是由黎明里長張楊銘（中間穿藍色背心者）與里內數十名志工，花費4...
「黎明步道花園」，是由黎明里長張楊銘（中間穿藍色背心者）與里內數十名志工，花費4年自掏腰包自行栽種而成。圖／新北市民政局提供
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三重疏洪荷花公園位於二重疏洪道內，目前花開約六成。圖／新北市景觀處提供
三重疏洪荷花公園位於二重疏洪道內，目前花開約六成。圖／新北市景觀處提供
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新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，...
新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，假日還有人來遛狗。圖／新北市民政局提供
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位在三峽三樹路的荷花池，就藏在北大特區中，目前開花約四成，不管是開車、搭車，民眾...
位在三峽三樹路的荷花池，就藏在北大特區中，目前開花約四成，不管是開車、搭車，民眾都可以輕鬆抵達。圖／新北市景觀處提供
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