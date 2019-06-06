103歲人瑞伯伯分享養生秘訣：愛吃肥肉、常常笑

2019-06-06 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市榮民服務處今天到新北市瑞芳為兩名都已高齡103歲的人瑞級伯伯過生日，副處長許清池於端午佳節前夕帶著慶生團隊和榮欣志工到2人家中祝壽，其中賀光春伯伯是陸軍中士退伍，身體十分硬朗，還經常往返兩岸回河南老家探親，在眾人熱情的追問下，他才害羞地跟大家分享他的長壽秘訣，就是愛吃肥肉不忌口，還有睡眠充足、多運動、常常笑。

103歲高齡的賀光春伯伯是陸軍中士退伍，雖然年事已高，但他目前身體還十分硬朗，經常往返兩岸回河南老家探親，當榮服處一行人抵達時，賀伯伯在女兒及里長陪同下歡迎祝壽團到來。

大家一起為賀光春伯伯合唱生日快樂歌後，一邊吃蛋糕一邊談天，場面熱鬧喜氣，最後在眾人熱情的追問下，伯伯才害羞地跟大家分享他的長壽秘訣，就是愛吃肥肉不忌口，更重要的睡眠充足、多運動、常保快樂的心情。這番話讓大家都笑了出來，還有人說，回家也要多吃肥肉。

另一位曾義伯伯則是陸軍上兵因傷退伍，他住房子位於瑞芳一處山坡上，賀壽團隊小心翼翼捧著生日蛋糕，汗流浹背沿著階梯爬至最頂端，曾伯伯因傷行動不便臥床，言語表達不清楚，由兒子聘外勞在家協助生活起居。

曾義伯伯年輕時最喜歡觀賞京劇，雖然現在有點耳背，但仍愛聽京劇作消遣，他對大家不辭辛勞上山為其祝壽，很感動，但說不出口還落淚，他的兒子貼心地代替父親吹熄蠟燭，並在伯伯耳旁許願，場面非常溫馨感人。