政院核定國訓中心三期計畫 蔡英文：客製選手培訓計畫

2019-06-06 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，今天視察國訓中心興整建第三期計畫，關心選手備戰2020年東京奧運的情況。蔡英文表示，政府有責任做選手們最好的後盾，提供資源與設備，讓選手們沒有後顧之憂，爭取更多獎牌，把更多感動和驕傲帶回台灣。

教育部體育署長高俊雄首先簡報「國家運動園區第三期計畫暨2020年東京奧運備戰情形」。蔡英文表示，這幾年二期工程的推動，國家投入超過13億改善宿舍與餐廳，希望讓選手們在結束辛苦的訓練之後，可以得到良好的休息。

蔡英文說，行政院已經核定第三期的「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，再投入63億元，打造更優質的訓練設施和場地，讓選手們可以在最穩定的情況下備戰，訓練出最堅實的實力。土地使用的問題，也已經協調國防部釋出士校營區16公頃的土地，納入國訓中心整體規畫。

蘇貞昌讀大學時是橄欖球校隊，他說，還因此打斷手骨，所以深知運動員辛苦。運動員長時間辛苦訓練為的是爭取好成績，這也是為了國家爭取好成績，國家要特別謝謝大家。每位運動員都是民眾仰慕的英雄，請大家保持最好的狀態，期待明年東京奧運會看到好成績。