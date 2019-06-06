「國姓爺」護北海岸半世紀 當年僅神像頭顱自大陸漂台

2019-06-06 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山承天宮將於8日舉行海陸遶境慶典，每年都吸引各方信眾熱情參與，遶境隊伍從金包里老街一路到磺港漁港，再由漁船載神尊巡海遶境，而今年為慶祝建廟65周年，一路遶境至石門老梅地區，期盼在延平郡王鄭成功加持下，漁民出海能夠一帆風順、滿載而歸。

金山承天宮新任主任委員謝福壽表示，承天宮主要奉祀延平郡王鄭成功，相傳以前大陸福建南安遭逢水災，有神像頭顱隨海流漂到金山沿海被中角海防部隊以海上浮木拾回，欲劈為柴火，結果雙手因而受震裂傷，神像頭顱卻絲毫無損。

他說，神像經民眾安置於望沙埔監視廳外牆，當時只要漁民出海前膜拜神像，必定滿載而歸。後來經民眾張嬰認出神像為延平郡王鄭成功，此後居民重塑神像金身，並籌資立廟供奉迄今。

新北市金山區長陳國欽說，為感謝延平郡王的庇佑，承天宮於每年農曆5月6日（農曆5月6日）舉辦海陸遶境慶典，漁船會從磺港漁港出海，航行到當初撿到神像的位址金山中角海岸，再返回漁港。而今年更是慶祝建廟65周年，擴大遶境至石門地區，此種搭配陸上遶境，形成海陸遶境的罕見宗教文化。