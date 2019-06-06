坪林北宜路土石滑落 車道封閉無法通行

2019-06-06 18:46 中央社 新北6日電



新北市坪林區北宜路49.6公里處，今天傍晚5時許疑因下雨導致土石滑落，雙線車道封閉無法通行。警方已到場管制交通，並通知公路總局景美工務派員到場清理。