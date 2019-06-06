柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」

2019-06-06 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上任後大力推動鄰里交通改善計畫，但市議員王浩今在總質詢中指出，他調閱2015年至去年巷口間交通事故數據，發現交通事故案件，改善計畫施作前後1年和施作後2年相比，交通受傷死亡增加率高688%， 不料，柯文哲愈聽愈怒，說「數字有問題」，還飆駡市警局「笨到連數字都不會看」，「這一定會被我Ｋ死」，數字交給議員前，自己不會看一下。

北市交通局從2015年8月起推動鄰里交通改善計畫，王浩說，台北市交通局騙了柯文哲，北市456個里，328 個里參與交通改善計畫，有308個里中，共有60個里，完整度80％以上，交通事故件數下降68％，交通事故傷亡人數亦下降64％，看似不錯，鄰里交通改善計畫有助於改善交通安全，但王浩說，這只是一年的計畫。

但王浩拿出市警局交通大隊的資料，統計從104、105、106的統計數字， 除了104年的下降，其他都上升。為何只算一年，為何數字只看交通局，沒有看交大數字，交通事故是交大處理。柯文哲說，他知道107年的車禍死亡案件有上升，但是因為統計方式有改變。

但王浩說，交通大隊的數字就是發生算一件，受傷算一件，數字很死。另外，比較台北市60個里 施作前後的數據，施作前數據，事故917件，施作後一年，變296件，減少68%，但施作後兩年，變成2334件，竟增加了668%。柯文哲聽了後表示，這數字一定有問題。

王浩說，這數字令人難過，為何會這樣？鄰里交通改善計畫沒有效果？還能拿這政績津津樂道？但柯文哲仍說這數字有問題，增加668%不可能，數字亂做，一看就知道有問題，從普通常識來看這是錯的，「這一定會被我Ｋ死」，笨到連數字都不會判讀。

柯文哲說，他很生氣的是，數字交給議員，自己不會看一下，可能看都沒看就交給人家了。王浩則說，市長這樣講警察太不厚道，柯說，這樣的數字看也不可能，回去一定會查，從普通常識就看不對，給人家數字，自己也不看一下。