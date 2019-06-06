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議員指鄰里計畫未改善交安 柯文哲：數字有誤

2019-06-06 18:06中央社 台北6日電

台北市長柯文哲。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲。記者黃義書／攝影
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北市柯文哲自豪鄰里改善計畫實施後大幅改善行人交通安全；不過，市議員王浩今天說，事故率在實施2年後大幅上升，柯文哲認為數字有問題，會增加也不會暴增。

台北市議會下午舉行市政總質詢及答覆，柯文哲率局處首長列席備詢，國民黨市議員王浩指出，柯市府從民國104年實施鄰里交通環境改善計畫後一年，事故率確實下降68%，不過，2年後則大幅飆升。

他指出，參與鄰里交通改善計畫的388里中，60個實施完整度達80%以上的里在實施前，事故數為917，實施後一年為296，不過，實施後2年卻增為2334，除了康樂里、永康里、虎嘯里與騰雲里，其餘56個里的事故數都增加。

柯文哲則表示，「這數字一定有問題」，表示就算事件數會增加，也不會暴增。

對此，王浩認為，數字是交通大隊的統計，若有問題，「我的頭剁下來給你當凳子坐」。

柯文哲說，質詢結束後會了解情況，並再計算一次，並表示「（交通大隊）回去就被我K死，笨到數字不會判讀，數字要交給議員，好歹自己先看一下，一定是自己連看都沒看就交給人家」。

台北市警察局表示，交通大隊提供的是全台北市鄰里巷道的事故件數，交通局提供的只有實施標線型人行道的鄰里巷道，2個數字不同，但沒有衝突。

交通局資料顯示，全台北市的456個里中，參與鄰里交通改善計畫的里有388個，完工者有328個，績優里有270個。

而鄰里交通改善計畫主要是劃設標線型人行道、規劃汽機車停車格位、維持有效消防空間、巷口10公尺的禁停紅線縮短為5公尺及要求機慢車退出騎樓或人行道等。

人行道柯文哲北市
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