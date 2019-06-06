6月6日工程師節 侯友宜感謝工務局同仁辛苦

2019-06-06 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



6月6日是工程師節，新北市重大公共工程建設，與市民息息相關的道路、橋梁、建築，背後都有新北市工務局的努力，新北市長侯友宜今祝福工務局同仁佳節愉快，並期勉大家繼續為民服務，深化基礎建設，努力讓新北成為宜居城市。

工務局自新北市升格以來，積極進行城市再造並代辦市府各級機關工程，努力把新北市打造成國際級大都市，提昇城市競爭力，工程人員則不畏酷夏寒冬，不論上山下海或必須翻山越嶺開鑿山洞、建築橋梁，默默為民服務，侯友宜在工程師節這天祝福所有同仁佳節愉快，感謝大家為新北市的進步付出。

工務局長朱惕之表示，以人為本是工務局推動公共工程的原則，近年來工務局總計改善全市近1000處人行道障礙物，完成約51公里騎樓整平，其中，以車站、學校及捷運站附近為優先施作範圍，串連各個主要幹道，構築人本城市。

工務局在推動公共工程時，也導入道路涵養水源理念，在人行道上採用透水磚鋪面、試辦使用多孔隙瀝青，目前已完成人行道透水鋪面3萬2,312平方公尺。

另外，工務局也將單純的拆除違建行動變成「新北美樂地專案」，將遭到占用的公有地收回，開闢公園綠地，截至目前為止已收回74處，將近20萬平方公尺土地，此外，新北市已開闢完成31處公園，面積達9.51公頃，並導入共融式遊具，發揮在地特色，打造優質休憩空間。

在造橋鋪路方面，工務局近年已完成新社后橋、三鶯二橋、瑞峰橋、猴硐介壽橋、國芳橋等10座橋梁工程及13案道路開闢工程，不僅增進地區交通的便利性，還兼具防洪抗災效益。

此外，工務局所施作的安坑一號道路2期近接三連孔隧道工程，堪稱工程界重大挑戰與突破，也是台灣工程界的創舉之作，朱惕之表示，感謝同仁成功挑戰高難度工程，也對同仁發揮工程師任勞任怨吃苦耐勞精神，尤其在陰暗的隧道施工，必須挑戰人體的極限，施工期間，工程師把隧道當成家，朱惕之回憶，當時可以感受到同仁臉上透著汗水，以及摻雜著淚水的辛酸。