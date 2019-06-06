江南市場遭質疑租金短收 柯P被問到啞口無言

2019-06-06 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北市內湖的江南市場以BOT方式進行重建為地下3層、地下9層的複合式大樓，今年2月中啟用，其中1、2樓為家樂福超市，3樓以上為商業旅館。不過台北市議員高嘉瑜質疑，北市府對於1樓超市的部分，向BOT廠商收取每年97萬元的租金；廠商卻轉手租給超市業者，每年租金336萬元，50年算下來，廠商就獲利近1.2億元，北市府到底是在搞什麼，這麼精華的地段，不會自己出租嗎。

對此，柯文哲當場啞口無言，直言「議員說得很對」，「我們無法為他辯護」。

高嘉瑜表示，江南市場當初因為被鑑定是海砂屋，所以拆除重建，市場內原本的89名攤商回不去，改成家樂福便利購超市，24小時營運。

高嘉瑜表示，同樣都是市場改建案，中崙市場的建商成本10.38億元，廠商預估50年總收入為140億元，市府預估收益17億元；江南市場的建築成本3.17億元，廠商預估總收入67.5億元，但市府預估收入卻僅有8.5億元。

高嘉瑜質疑，光是一樓超市出租，廠商收租就高達1.68億元，但北市府和廠商收租卻僅有4850萬元，換算下來廠商50年下來就淨賺1億1950萬元，那為什麼北市府不乾脆要自己出租，何必要給廠商賺，這不是太扯了嗎，市府到底是幹什麼。