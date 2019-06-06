幫助弱勢兒 蔡淑君捐出120萬選舉補助款

2019-06-06 15:13 中央社 新北6日電



新北市議員蔡淑君（左）被林口網友稱為「林口阿姨」，蔡淑君今捐出本屆當選市議員的選票補助款120萬元，交由教育局協助新莊、五股、泰山、林口的家中突遭變故的學童。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

新北市議員蔡淑君今天下午在議會質詢時，宣布兌現選舉承諾，捐出新台幣120萬元選舉補助款，幫助新莊、五股、泰山及林口地區家中突遭變故的孩子。

蔡淑君表示，她在去年底參選時承諾若當選，將捐出選舉補助款，去年她共獲得3萬8004票，選票補助換算後共是114萬120元。

她今天兌現承諾，將補助款湊成整數，捐出120萬元，幫助新莊、五股、泰山及林口地區家中突遭變故的孩子，同時也在議會時將支票看板交給新北市長侯友宜，這筆款項將由新北市政府教育局專案補助。