公幼難抽惹怨 柯Ｐ拍胸脯：下次總質詢成績不好就Ｋ我

2019-06-06 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市公立幼兒園招生上月開始報名，今年首度開放線上報到功能，不過公幼僧多粥少，導致許多家長根本抽不到，尤其3歲幼兒猶如「公幼孤兒」，不僅公幼抽不到，準公共化幼兒園也沒份，最後只能被迫花大錢念私幼。

台北市議員高嘉瑜今在總質詢時也質疑，台北市長柯文哲上任後，一直說要努力把私幼轉型成非營利幼兒園，但實際上103年至今，私幼轉型成非營利幼兒園的數量根本就是零，公辦民營幼兒園的數量，去年也是零，

全市507所私幼中，準公共化簽約的幼兒園也僅有20幾所。高嘉瑜強調，很多家長都在抱怨無籤可抽，北市府明年到底有沒有3至5歲專班增加的計畫。

高嘉瑜表示，目前3歲幼兒猶如棄嬰，只能被迫選擇私幼，但私幼一個月學費高達2萬元，反觀公幼一學期只要兩萬元，差別非常大，明年三歲抽籤一切狀況又要重來，市府難道無計可施嗎。

高嘉瑜說，北市府僅管補助家長13660元，但對私幼轉型毫無誘因，也沒有動力，導致公幼數量無法增加，私幼又只會坐地起價，家長只會被剝削。

對此，柯文哲表示，政策一下子要大幅度轉變確實很困難，13660去年上路後，確實有解決部分問題，但如何輔導更多私幼轉型非營利是重點，會把業界找來了解，看看不願意轉變的原因是什麼，再從中協助。

柯文哲強調，目前已有27校轉型，就是有破口，北市府會把它當作很重要的事情來處理，先給我們幾個月時間改善，「下次總質詢前成績要是再不好，妳再Ｋ我好了」。