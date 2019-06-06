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大安種稻每月不到1萬 議員：沙雕產值10倍何不為？

2019-06-06 13:07聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市議會今天進行總質詢，市議員吳敏濟指出，大安種稻但年平均不足生計所需，留不住年輕人。他指出，大安有「零號沙」很適合作砂雕，國內外沙雕經濟方與未艾，以日本鳥取「砂之美術館」花1.1億建設、收益35.8億，他建議市府為大安創造沙雕經濟，聯合大安媽祖園區，成為大安特色觀光。

台中市長盧秀燕表示，市府會審慎評估。她說，媽祖園區目前只差媽姐神像， 未來探取OT模式，由政府投資新建完成後，委託民間機構營運，營運期屆滿後，營運權歸還政府。她認為可以合併規畫。

觀旅局表示，市府執行「大安沙雕美術館前置評估作業暨佈展整體規畫」，總經費約300萬元，是動支107年第二預備金300萬元，已在108年5月規畫完成。因建築物原規畫未考慮沙雕的載重，需進行建築物結補強，包括強化基礎及排水等功能，初估需2095萬元。

不過吳敏濟表示，他從前市長胡志強時代就不斷建議應在大安建沙雕物館，經費3000萬但經歷三任市長還是無法定案！他擔心等媽祖園區完成後OT，不知何年何月。

吳敏濟舉國內外沙雕活動分析，產值相較投入成本都超過10倍，日本砂之美術館甚至將近20倍，他說，南投四面都沒靠海都成立沙雕藝術園區，賺取可觀的觀光收入，大安沙雕音樂祭，從6年前6000多人次一直成長到45萬多人次。

吳敏濟說，全國沙雕最好的材料零號砂就在大安，觀光局最近剛完成大安砂雕美術館規畫，因此建議市府應加快腳步，在媽祖園區基座一、二樓建構砂雕美術館，帶動大安及海線的觀光。

觀旅局表示，市府執行「大安沙雕美術館前置評估作業暨佈展整體規畫」，總經費約300萬元，已於今年5月規畫完成，因考量到後續補強作業，將再評估整修金額，未來大安媽祖主題園區硬體建置規畫，將以媽祖雕像及周邊景觀工程優先，致力發展觀光。

台中市議員吳敏濟（左）爭取大安沙雕博物館，指大安零號砂適合沙創作。記者陳秋雲／攝...
台中市議員吳敏濟（左）爭取大安沙雕博物館，指大安零號砂適合沙創作。記者陳秋雲／攝影
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台中市議員吳敏濟爭取大安沙雕博物館，比較國內外沙雕活動產值。記者陳秋雲／攝影
台中市議員吳敏濟爭取大安沙雕博物館，比較國內外沙雕活動產值。記者陳秋雲／攝影
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沙雕美術館媽祖
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