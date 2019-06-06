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早療福音 扶輪社、光仁中學打造「感覺統合訓練中心」

2019-06-06 13:06聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

依據國內醫學統計，台灣地區在幼兒成長發展過程中，有17％出現感覺統合失調；早期症狀可能有手眼不協調等，如未治療可能變成發展遲緩。台北永東扶輪社與新北市私立光仁中學合作，昨在校內揭牌「感覺統合訓練中心」，運用醫療團隊為幼兒進行早期療育。

永東扶輪社以「運用感覺統合訓練提升孩童基礎學科學習成效計畫」，向國際扶輪提出申請，經過近一年審核，獲得核發約170萬元經費，是全台唯一獲經費的全球指標型計畫。

光仁中學校長江書良表示，學校有特教班，專為有身心發展障礙的學生，提供專業的特殊教育。這次學校也特別撥出2間近百坪的空間做為「知覺動作教室」，並與永和耕莘醫院等專業醫療團隊合作，提供板橋及新北市有早療需求的學童使用。

永東扶輪社社長林正銘表示，要獲准成為全球指標型計畫非常不容易，成立感覺統合訓練中心有3項目標，包含設立知覺動作教室、成立醫療團隊和加強社區宣導等。

知覺動作教室昨由永和耕莘醫院小兒科主任周彥廷帶領特教班學生示範，包含擲球訓練手眼協調，穿越圓筒訓練平衡感等。周彥廷表示，有感覺統合障礙的孩子要及時接受早療，6歲以前是發展遲緩治療的黃金期，3歲以前若確診即接受治療最為理想。

周彥廷也表示，中心將結合職能治療、物理治療及語言治療等專業人員，一起為新北市的學童服務。

新北市私立光仁中學合作，昨在校內揭牌「感覺統合訓練中心」，運用醫療團隊為幼兒進行...
新北市私立光仁中學合作，昨在校內揭牌「感覺統合訓練中心」，運用醫療團隊為幼兒進行早期療育。圖／讀者提供
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新北市私立光仁中學合作，昨在校內揭牌「感覺統合訓練中心」，運用醫療團隊為幼兒進行...
新北市私立光仁中學合作，昨在校內揭牌「感覺統合訓練中心」，運用醫療團隊為幼兒進行早期療育。圖／讀者提供
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