新北黑膠圖書館 徵「洗黑」志工獨家試聽7400片

2019-06-06 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



以黑膠唱片為主題打造的三重南區分館，收藏近8千片，其中許多都已絕版；該館目前要徵募50位清洗、保養黑膠的「黑膠文化志工」，可以參加3堂黑膠發展史等課程培訓，並使用專業超音波清洗機，還可獨家試聽7400片不公開黑膠。

新北市立圖書館表示，三重南區分館去年10月底重新啟用，設置有「黑膠視聽體驗空間」，收藏近8000張黑膠唱片，大多是2010年由資深音樂廣播人許誠先生家人捐贈，其中許多經典老唱片都已經絕版。

三重分館主任胡東宏說，為維持黑膠優美的音色，適時的清洗黑膠唱片是很重要的。放久的黑膠唱片，難免會出現霉點髒汙，若沒有定期清洗，經過唱針轉唱後，會讓灰塵霉點在黑膠溝軌裡造成擠壓，導致音軌受損。三重南區分館因此特別招募「黑膠文化志工」。

胡東宏說，為了讓志工更了解黑膠，在清洗、保養黑膠唱片前，先規畫3堂黑膠相關培訓課程，內容包括「留聲機與黑膠唱片進化史」、「黑膠唱片基本常識與保養」及「黑膠唱片的經營管理與應用」等，認識音樂盤、蟲膠到黑膠史。