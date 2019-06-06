萊特兄弟、達爾文、達文西在新北 朱銘新作首度公開

2019-06-06 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



藝術家朱銘的大型雕塑系列深受喜愛，吸引拍照打卡，新北市教育局「美力系列活動」邀請朱銘「人間系列─科學家」雕塑品，從今天到7月11日，在新北市民廣場展出。其中有3座從未發表過的新作品，包括萊特兄弟、達爾文及達文西。另還有受歡迎的打傘愛因斯坦及牛頓雕塑。

新北市副市長謝政達表示，新北市藝術教育從小落實，今年再度與朱銘美術館合作，以「藝術即生活，生活即藝術」的概念，讓學生及市民能就近欣賞大師作品。

今天思賢國小附幼20位的幼兒園學生在能仁家商學生巧手裝扮下，扮演萊特兄弟、阿姆斯壯、居禮夫人、蔡倫及阿基米德等古今中外的科學家走秀，同時揭開3座未發表作品的神秘面紗。

朱銘美術館長賴素鈴說，萊特兄弟等3座作品首次公開亮相，先到市民廣場讓新北市民一睹為快，上下班就可以看到。今年朱銘美術館將滿20周年，多年來朱銘服務了上百萬的民眾，會持續用藝術幫大家充電。