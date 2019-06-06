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端午3天連假 新北警籲民眾注意路況提早規畫

2019-06-06 11:33聯合報 記者王長鼎╱即時報導

明天起就是為期3天的端午連假，加上天氣狀況佳，新北警方預判自今天下午5時起，通往國道各交流道主要平面道路將出現南下返鄉龐大車潮，連假期間各知名觀光遊憩景點恐將湧現出遊車潮與人潮，為維護交通順暢，新北警方提醒民眾注意下列交通路況資訊，以利規畫出遊行程。

國道管制部分，包含高乘載及匝道儀控等措施，6月7、8日7至12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道實施高乘載管制。6月7至9日，國1五股南向入口，國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口採取精進匝道儀控管制。新北市境內國1的三重、五股、林口3處南下交流道、國3新店、安坑、中和、土城、樹林、三鶯等6處南下交流道、國5石碇、坪林交流道、台64線轉五股、中和交流道、台65線轉土城系統交流道、106乙線轉石碇交流道、台64線轉台61線等，預估都將出現間歇性車潮。

端午連假期間，新北市議長盃第九屆龍舟錦標賽於6月7、8日在五股區微風運河舉辦，因現場停車空間有限，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往；另外，一年一度的「淡水清水祖師爺遶境」亦將於6月7、8日盛大舉行，管制範圍包含大部分的淡水市區，包括淡金路以西、新春街及中山北路212巷口以南、中正路以東的市區道路，禁止所有車輛與公車進入，建議參與遶境祈福活動的民眾多利用捷運等大眾運輸前往，往來台北、三芝車輛行駛淡金路；另「2019福隆國際沙雕藝術季」持續於貢寮區福隆海水浴場舉行，亦可能有相當車潮，常有民眾貪圖一時方便，在台二線路邊違停購買福隆便當，影響行車安全，新北警方呼籲民眾切勿違規停車。

新北市交通局也推出「端午連假交通懶人包」，整理新北市10處風景區易壅塞路段、時段、替代動線、停車剩餘、即時路況及景點大眾運輸資訊等，還整理11大必塞景點、10大必滿停車場等相關資訊，請民眾多加利用。新北警方針對以上的大型活動、國道管制措施、主要景點及易塞車路段，均已規畫疏導管制勤務動員警力投入疏導。另外，民眾行車如果有遇到他車任意迫近、驟然變換車道等逼車行為，請以行車紀錄器蒐證，事後向警方檢舉，無須當場與他人發生行車糾紛而壞了遊興，新北警方已將惡意逼車列為執法重點。

警方呼籲民眾連假出遊前，可利用下列管道掌握即時路況資訊，事先下載新北警i-Police APP、收聽警廣、新北市即時交通資訊網、國道1968即時交通資訊網、google地圖路況等查詢，彈性調整行駛路線，假日難免車多，如遇有壅塞，請保持耐心，並隨時與警廣0800-000123、新北市警察局交通警察大隊「交通流暢中心」0800-261077或撥打110反映，新北警方將儘速前往疏導與排除，維護交通順暢。

新北市議長盃第九屆龍舟錦標賽於6月7、8日在五股區微風運河舉辦，因現場停車空間有...
新北市議長盃第九屆龍舟錦標賽於6月7、8日在五股區微風運河舉辦，因現場停車空間有限，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往。圖／警方提供
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2019福隆國際沙雕藝術季」持續於貢寮區福隆海水浴場舉行，亦可能有相當車潮，新北...
2019福隆國際沙雕藝術季」持續於貢寮區福隆海水浴場舉行，亦可能有相當車潮，新北警方呼籲民眾切勿違規停車。圖／警方提供
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一年一度的「淡水清水祖師爺遶境」亦將於6月7、8日盛大舉行，管制範圍包含大部分的...
一年一度的「淡水清水祖師爺遶境」亦將於6月7、8日盛大舉行，管制範圍包含大部分的淡水市區，包括淡金路以西、新春街及中山北路212巷口以南、中正路以東的市區道路，禁止所有車輛與公車進入。圖／警方提供
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連假國道
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