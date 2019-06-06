聯醫員工績效獎金遭打6折 工會不滿院方沒溝通

2019-06-06 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市立聯合醫院企業工會昨天接獲多名會員回報，在查看入帳的績效獎金時發現較以往大幅減少；工會也指出，經查幾乎所有員工都是刪減對象，且非醫師職務者的績效獎金最慘還直接被打6折，聯醫醫院也未先行公告或進行勞資協商，如今員工每年收入依照職務不同，將減少3840元到2萬4000元不等。對此，聯醫院方表示，針對員工反映問題還在開會討論，暫無法回應。

聯醫工會理事長蔡旻璋強調，工會目前有三訴求，第一是恢復原有績效獎金點值計算基礎；第二是聯醫院方應召開說明會清楚解釋這次扣績效獎金與各職務的落差的情況與原因；第三是未來悠關員工重大福利應與面對員工、先與工會討論，「不是有員工反映後才發信要大家共體時艱」。

蔡旻璋指出，聯醫院方沒有跟工會進行任何的協商就單方面下修攸關員工待遇的績效獎金，員工直到查薪水時才發現有異，績效獎金若打6折「等於是把我們過去爭取得福利都砍掉了」，或者說是「把改善所要增加的成本轉嫁到員工身上」，如此下來大家還是越做越累，結果薪資只有變少。

蔡旻璋說，績效獎金的基礎稱「點值」，每種職務工作內容與性質則會有獲得點值的差異，但點值都有換算基礎，如近年來平均每點都以120元計算，但這次卻減為70元；例如每月績效都會達36點的員工，原可拿4320元，如今只有2520元，等於減少1800元。

工會也表示，不同職務每月績效獎金也不同，若病房助理每月績效獎金原為800元，打六折等於每月少拿320元、每年約少3840元；藥師或專科護理師每月本有5000元，打折後也將少拿約2000元、每年收入減少2萬4000元。