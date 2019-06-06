新北市區也有荷塘 來三重、三峽、新店賞荷吧

2019-06-06 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



隨著夏季的到來，又到了一年一度荷花綻放的時節。除了新北雙溪、金山以外，在三重、三峽、新店等處已經有荷花綻放，民眾不必特地跑到較遠的地方，就可以看到美麗的荷花，端午假期不妨來新北近郊賞荷花，坐車、開車都可以輕鬆抵達。

在三重區的疏洪荷花公園，位於二重疏洪道內，在疏洪一路上，旁邊就是機場捷運的高架軌道，每年到了6月，都可以看到大片荷花與捷運列車融為一體的美景，目前花開約6成。 在荷花公園旁，設有汽機車停車場，停車方便，也可搭捷運抵達捷運三重站，再步行前往。

而位於三峽區三樹路98巷的三樹路荷花池，就藏在北大特區中，每到6月都可見到荷花綻放美景，目前開花約4成。民眾開車可走北二高，下三鶯交流道後，行駛約3公里即可抵達三樹路98巷。若是乘坐大眾交通工具，則可從捷運永寧站坐275副線公車，在「龍埔三樹路98巷口」下車。