駁斥和遠雄談好 北市府：專業問題專業解決

大巨蛋玻璃帷幕已接近完工，外牆也接近完成；全案仍在北市府都審階段。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲昨天說大巨蛋如果容留人數六萬人，可以上線就先上線，被解讀北市府是否已和遠雄談好了？北市府顧問蔡壁如回應「哪裡有談好？」一樣是專業問題專業解決，反正一切都有錄音錄影。

北市政府副發言人黃瀞瑩表示，大巨蛋案並無所謂放水、解套等情事，市府對大巨蛋標準從過去到現在都一致；面對大巨蛋目前困境，市府與遠雄都應以台北市民最大利益為考量，北市府態度仍是要一個安全、合法的大巨蛋。

大巨蛋執行長、北市體育局長李再立也表示，不解外界為什麼會誤會北市府「談好了」，目前就是一直想辦法在柯市長提的三個原則「公共安全、程序完備、依約辦理」條件下，催促遠雄盡快完備，也尊重都審委員審議結果。

北市府都發局前局長林洲民直言，「先上線」不是個建管專有名詞，他聽不懂這庶民語言。

他表示，若柯文哲的意思是指都審逃生避難人數、環評引進人口數皆為五九八三三人，這不就是他離職前主持的都審決議嗎？那為何李文宗長期要替遠雄爭取，從五九八三三人提升至七萬人以上？

林洲民表示，即使都審、環評過關，大巨蛋仍有建照執照審查，他任內提到大巨蛋應重送台灣建築中心，審查建築技術規則第九十七、一二七條，遠雄至今仍沒有完整交代。

蔡壁如表示，大巨蛋有三個數字，分別是環評人數、一般容留人數、緊急避難容留人數。環評人數五九八三三人，這個數字是不會改變的，至於緊急避難當然是人愈多愈好，且大巨蛋真正問題在技術規則。

蔡壁如說，林洲民最近只要都審就開始寫臉書，不解他到底想要發表什麼，然後都審委員又跟著起舞，導致各說各話，沒有聚焦，早已失去理性討論空間；站在市府立場很簡單，就是專業問題專業解決。