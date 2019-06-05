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資策會推動社會創新成立花東據點 政委唐鳳授牌

2019-06-05 18:03聯合報 記者王燕華╱即時報導

資策會推動社會創新，在花蓮、台東同步成立社會創新實驗中心花東服務據點，花蓮主場今天由政務委員唐鳳授牌，透過視訊直播讓全國5個社創據點大串連，期望一同帶動新一波的數位轉型浪潮。

資策會在經濟部中小企業處支持下，前年10月成立社會創新實驗中心，做為跨部會社創推動資源介接樞紐，先前已在桃園、台中、高雄成立3個據點，今年跨足東部，在花蓮精美路的Omega Zone以及台東未來設計實驗室，建立服務據點，從3月分起開設社創網紅培訓課程、夜市學堂等，今天授牌。

唐鳳表示，行政院核定「社會創新行動方案」，預定在5年內投入88億元，促成全台的社會企業為全世界永續發展目標，找到解決方案。推動的作法和一般比較不一樣的，是把內政部、衛福部、經濟部12個部會都放在台北創新實驗中心，接下來巡迴到每個據點，都能透過視訊，即時線上回應、腦力激盪，快速達成社會創新帶動法規創新，新的方案一出現，就能快速擴展到全台灣。

唐鳳說，社會創新就是把社會企業創新的部分讓大家了解，進而推廣到全台灣。先前巡迴都在西半部，今天在花東成立據點，補足了另外一半的台灣。成立花蓮Omega Zone的社創實驗中心據點，開辦相關網紅培訓課程等，期望未來若有新的社創模式出現，能透過網路介紹到全台灣，一方面推廣理念，也能在過程中集思廣益，教導在地社會創新，成為一支對外擴散的創新團隊。

資策會社會創新實驗中心成立花蓮據點，政委唐鳳（中）今天授牌。記者王燕華／攝影
資策會社會創新實驗中心成立花蓮據點，政委唐鳳（中）今天授牌。記者王燕華／攝影
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政務委員唐鳳說明政府推動社會創新的作法。記者王燕華／攝影
政務委員唐鳳說明政府推動社會創新的作法。記者王燕華／攝影
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資策會社會創新實驗中心成立花蓮據點，政委唐鳳（左5）今天授牌。記者王燕華／攝影
資策會社會創新實驗中心成立花蓮據點，政委唐鳳（左5）今天授牌。記者王燕華／攝影
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唐鳳網紅
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