平均僅4人搭 「五股－北門捷運站」跳蛙公車17日停駛

2019-06-05 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「五股-捷運北門站」跳蛙公車今年3月4日才開通，沒想到才營運約2個月，竟因搭乘人數減少，確定自本月17日起將停駛。圖／新北市交通局提供 分享 facebook 新北市五股到捷運北門站原本從今年3月4日開通往返兩地的跳蛙公車，讓民眾不用再轉乘，通勤時間可節省15分鐘以上，沒想到才營運約2個月，竟因搭乘人數減少，確定自本月17日起將停駛。新北市交通局也坦言，這段期間平均載客量僅4人。

新北市議員陳明義表示，從一開始行經的五股、泰山、新莊路線，到後來縮短為專屬於五股的路線，但搭乘人數並沒有跟著調整而便多人，「真的很可惜！我望著每天三班來回的數字，似乎也告訴我這條路線雖然有小量的需求，但需求的量，實在是無法撐起司機們需要養家餬口的薪水。」因此自17日起將停駛。

陳明義還提到，橘19常發生乘客太多擠不上車的狀況，日前已和業者溝通，將原本裁撤跳蛙的人力調整至橘19路線，確定於18日起增加班次，服務五股的鄉親。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，跳蛙公車平均運量需20人，但「五股—捷運北門站」跳蛙公車行駛以來，平均載客量僅4人，期間業者也曾調整路線，可是運量沒有增加，表示並無多數人有搭乘的需求，因此業者決定停駛，跳蛙公車就是短時間募集就可以開通，若沒有需求也可以短時間停駛。