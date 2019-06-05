好窄！汐止北山大橋機車道疑設計不良 一出車禍就堵塞
新北市汐止區汐止往南港的北山大橋，今上午8點發生2機車車禍事故，所幸2機車騎士均為輕傷，但堵塞在機車道導致嚴重大塞車，由於這不是北山大橋第一次發生車禍，有民眾質疑機車道設計不良，才會造成機車事故不斷發生。
民眾指出，今早汐止往南港的北山大橋，有2台機車因追撞造成車禍，由於北山大橋機車道道路狹窄，因此造成後方機車車輛嚴重堵塞在橋上，有機車族指出，因為機車道設計不良、太過狹窄，上班時間車流量太大，遇到車速過慢甚至騎乘腳踏車的人，只能冒險超車。
但也有機車族表示，機車道設計不良並非主要因素，許多與台北市連結的橋樑幾乎都有機車專用道，設計都一樣，但哪一個設計超好的機車道不會出車禍？他每天都要騎機車經過北山大橋，看到這麼多起機車追撞事故，原因幾乎都是因為超車和車速太快所導致，若每位騎士都能維持正常車速，就不會有這麼多車禍。
幾年前也有騎士因機車專用道設計不良發生死亡車禍，2010年汐止張緯立、劉宜嘉夫婦的20歲獨生子，騎機車在北山大橋機車專用道摔車，重傷後不治死亡，失去獨子的緯立、劉宜嘉夫婦表示，希望政府能早日改善彎道路況，而當時交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段長張建益則表示，會提出新道路設計圖。
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