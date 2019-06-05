好窄！汐止北山大橋機車道疑設計不良 一出車禍就堵塞

2019-06-05 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市汐止區汐止往南港的北山大橋，疑設計不良造成機車專用道太過狹窄，不少騎士為了超車導致機車追撞事故頻頻。圖／截自「汐止集團」臉書粉絲團 分享 facebook 新北市汐止區汐止往南港的北山大橋，今上午8點發生2機車車禍事故，所幸2機車騎士均為輕傷，但堵塞在機車道導致嚴重大塞車，由於這不是北山大橋第一次發生車禍，有民眾質疑機車道設計不良，才會造成機車事故不斷發生。

民眾指出，今早汐止往南港的北山大橋，有2台機車因追撞造成車禍，由於北山大橋機車道道路狹窄，因此造成後方機車車輛嚴重堵塞在橋上，有機車族指出，因為機車道設計不良、太過狹窄，上班時間車流量太大，遇到車速過慢甚至騎乘腳踏車的人，只能冒險超車。

但也有機車族表示，機車道設計不良並非主要因素，許多與台北市連結的橋樑幾乎都有機車專用道，設計都一樣，但哪一個設計超好的機車道不會出車禍？他每天都要騎機車經過北山大橋，看到這麼多起機車追撞事故，原因幾乎都是因為超車和車速太快所導致，若每位騎士都能維持正常車速，就不會有這麼多車禍。