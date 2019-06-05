排富、財源喬不攏 北市重陽敬老金暫時卡關

2019-06-05 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



重陽敬老金爭議不斷，台北市議會國民黨團日前提案《重陽敬老金致送自治條例》草案，上周送市議會法規會審議，今天首次逐條審查，但對於是否排富以及財源何在，國、民兩黨民委員彼此無法達成共識，並罕見動用表決，最後贊成、反對雙方均未過半數，有2條條文暫擱，下周再續審。

針對議會重陽敬老金致送自治條例，北市府市政會議昨提出「對案」，卻是維持原排富發放方式，沒有任何更動，今在法規會討論時，市府官員、議員雙方針對條文進行攻防。

法務局長袁秀慧指出，議員堅持普發敬老金，不是柯市長現在的想法，目前優先要做的是健保補助．預算是有分配性的，若是用議員提出來的版本，每年大概會新增7、8億元，且預算還會逐年增長，且市府增加預算發敬老金，沒有財源、法源依據。

對於市府以「無法源」來擋，國民黨市議員秦慧珠質疑，市府社會局每一項的福利措施，難道都有法源、預算依據？要求社會局也應該把所有的福利措施法源一一列出來檢驗。

討論財源時，依原條文第九條規定，自治條例所需經費，由社會局編列預算支應，但沒有明訂財源為何。市府社會局以中央推動長照為例，財源是菸捐，但重陽敬老金已沒有財源。議員王浩則提議可用公益彩券盈餘，或是市府投資盈餘支應，但討論沒有結果，此條文被暫擱。

另外，重陽敬老金發放是否排富，仍是今天討論焦點，民進黨議員周威佑，對於條文第三條發給對象，仍希望增列排富條款，市府得訂發放辦法，限制一定資產以上的長者的領取資格，這部分也因無法達成共識，最後動用表決。國民黨議員秦慧珠、闕枚莎、李傅中武支持維持原條文不排富，周威佑和黃珊珊支持應設排富條款，但均未過半數，也只好暫擱，下周再檢討。