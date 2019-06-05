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中和老舊危樓今動土 住戶期待新大樓完工

2019-06-05 13:37聯合報 記者江婉儀╱即時報導

位於新北市中和區永安段的老舊危樓在日前拆除完畢，新北市政府都市更新處今天舉辦動土典禮，新建物預計2年後完工，並成為綠建築與智慧建築。也結合施工圍籬美化設計活動，翻轉民眾對工程圍籬的刻板印象。

中和區中安段危老重建案鄰近捷運永安市場站的中安路上，建物屋齡超過30年、是一棟5層樓高的舊公寓，新北市政府表示，申請人在整合住戶意見、協調搬遷後，成功拆掉原本老舊斑駁的公寓，邁出建物重生的第一步，也在今天進行動土典禮。

其中一名住在5樓、近百歲的齡長阿公，因為上下樓梯辛苦，聽聞申請人在整合住戶意見時，非常期待大樓能重建，新大樓在今天動土，非常期待未來大樓建好的那一天。

在今天的動土典禮，也結合工務局舉辦「綠INN中安街建築工程施工圍籬綠美化圖像設計」活動，新北市副市長陳純敬頒發感謝狀給復興商工師生及億安建設與億翔營造，陳副市長表示，工圍籬綠美化實施計畫陸續結合學校、社區參與、及藝術家共同合作，不但拉近社區民眾間的距離，也翻轉對工程圍籬的刻板印象。

都更處提醒，危老條例提供施行3年內申請重建計畫，就給予10%容積的時程獎勵，民眾可盡快完成整合，向市府申請重建計畫，以免錯失時程獎勵優惠，同時也可快速改善居住環境。

復興商工學生在危老都更案彩繪圍籬前合照。圖／新北市工務局提供
復興商工學生在危老都更案彩繪圍籬前合照。圖／新北市工務局提供
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位於新北市中和區永安段的老舊危樓在日前拆除完畢，新北市政府都市更新處今天舉辦動土...
位於新北市中和區永安段的老舊危樓在日前拆除完畢，新北市政府都市更新處今天舉辦動土典禮。圖／新北市都更處提供
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綠建築綠美化
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