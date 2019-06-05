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里長反映標線型人行道易龜裂要重鋪 北市研議

2019-06-05 13:48中央社 台北5日電

北市大安區有多名里長今天與台北市長柯文哲座談時，反映標線型人行道壽命短，常用不到半年就龜裂，要求比照日本僅劃設標線、未填色模式重新鋪設；交工處表示，會列入研議。

錦泰里長范燕淇提案要求重新鋪設標線型人行道，引起其他里長熱烈反映，敦安里長王復會後接受媒體訪問時表示，標線型人行道直接繪製在水溝蓋上，熱拌膠無法有效緊密貼合，半年不到就出現龜裂。

王復表示，上個月到日本考察，發現日本的人行道只有劃設標線，台灣則是填滿綠色的熱拌膠，龜裂後凹凸不平，如他拿拐杖，走在上面會感覺「怕怕的」，而整片綠讓一些視線不好的長者以為路面平坦，卻會因此絆倒。

他說，若比照日本人行道方式，也比較環保，用久了所有人也知道是人行道；錦華里長溫美珠說，每個鄰里街廓不同，但她的社區99.9%為6米以下巷弄，標線型人行道直接繪製在水溝蓋上，車輛重壓後就龜裂，「不用半年，全部裂掉」，認為應重鋪設，要改善。

交通管制工程處副處長劉瑞麟說，一個月內會提出解決方案，比照日本人行道劃設模式也會納入研議，會探詢民眾意見。

不過，他也表示，5月底在大安路一段12巷試辦新的工法，成效目前還不錯，但還需要一段時間觀察耐受度。

劉瑞麟說，早期在規劃標線型人行道時，就有民眾反映，若沒有填滿綠色鋪面，走起來會沒有安全感。

人行道北市考察
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