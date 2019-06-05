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北市綠竹筍季登場 班長教你怎麼挑筍、嘗鮮

2019-06-05 12:24聯合報 記者翁浩然╱即時報導

每年6到9月是北市綠竹筍產季，北市產業發展局與台北市農會今年6月到8月期間也舉辦「綠竹筍季」系列活動，除6區農會陸續推出綠竹筍園一日農夫生態體驗，6月21日木柵區農會也推出綠竹筍美食饗宴，而民眾想吃新鮮綠竹筍，周末也可在花博農民市集買到，木柵區農會每周二到周五於門口也有現採綠竹筍攤。

產發局今天與農會共同推廣綠竹筍，還邀請奧林匹克餐飲烹飪大賽金牌獎主廚黃景龍示範「三鮮筍丁粽」、「五柳鮮筍魚」、「辣香筍丁里肌」等綠竹筍創意料理；木柵區農會萬興竹筍班班長黃勢棠也到場說明挑筍訣竅。

黃勢棠表示，他綠竹筍都在午夜過後不久，就起床出門去採收，並趕在太陽出來前完成，於清早趕市集販售，目前每斤約150到160元不等；要挑好吃新鮮的綠竹筍，外型除了要矮短肥且彎曲，竹筍尖端也不能發綠，否則代表有出土照過陽光，會有苦味。

黃勢棠也說，其實新鮮綠竹筍煮熟後直接吃就很鮮甜可口，建議民眾可以視一周食用量購買足夠的綠竹筍，回家將筍洗乾淨後，入鍋加水覆蓋後大火等水滾，再轉小火悶煮約30分鐘，就能冰鎮或放涼後放冰箱保存，1周內保鮮都可涼拌上菜，之後也能用於其他熱食料理。

產發局表示，配合綠竹筍季，北投、士林、南港、景美、木柵、松山區農會在6月到8月期間都陸續舉辦綠竹筍園一日農夫體驗遊程，費用200到700元不等，內容有筍子餐點DIY、竹林生態導覽、古圳巡禮、挖採筍體驗等，即日起可向6區農會查詢報名，共33梯次、至少670個名額。

每年6到9月是北市綠竹筍產季，北市產業發展局與台北市農會今年6月到8月期間也舉辦...
每年6到9月是北市綠竹筍產季，北市產業發展局與台北市農會今年6月到8月期間也舉辦「綠竹筍季」系列活動，今天共同推廣綠竹筍並示範創意料理。記者翁浩然／攝影
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每年6到9月是北市綠竹筍產季，北市產業發展局與台北市農會今年6月到8月期間也舉辦...
每年6到9月是北市綠竹筍產季，北市產業發展局與台北市農會今年6月到8月期間也舉辦「綠竹筍季」系列活動，今天共同推廣綠竹筍並示範創意料理。記者翁浩然／攝影
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每年6到9月是北市綠竹筍產季，北市產業發展局與台北市農會今年6月到8月期間也舉辦「綠竹筍季」系列活動，今天共同推廣綠竹筍並示範創意料理。記者翁浩然／攝影
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每年6到9月是北市綠竹筍產季，北市產業發展局與台北市農會今年6月到8月期間也舉辦「綠竹筍季」系列活動，今天共同推廣綠竹筍並示範創意料理。記者翁浩然／攝影
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每年6到9月是北市綠竹筍產季，北市產業發展局與台北市農會今年6月到8月期間也舉辦「綠竹筍季」系列活動，今天共同推廣綠竹筍並示範創意料理。記者翁浩然／攝影
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