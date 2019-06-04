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港湖女神「黑歷史」流出 網友笑：好清純

2019-06-04 23:40聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

有「港湖女神」之稱的台北市議員高嘉瑜，近來網路人氣爆棚，不過卻也陰此有不少「黑歷史」被挖出來。繼在節目上唱歌後，如今則是高嘉瑜當年在台大競選學生會長時的照片。

只見大學時的高嘉瑜，長得眉清目秀，頭髮則是當年最流行的離子燙。和現相比，相去不遠，只要多了幾分青澀。網友則是紛紛留言好清純。

高嘉瑜則是在臉書上表示，今天有人在網路上，傳她選學生會會長時拍的照片，那個年代（2001年），距今18年前，就是流行離子燙啊。

高嘉瑜還說，那個年代的女孩都燙過，真的超級不自然，「黑歷史」。

有「港湖女神」之稱的台北市議員高嘉瑜，近來網路人氣爆棚，不過卻也因此有不少「黑歷...
有「港湖女神」之稱的台北市議員高嘉瑜，近來網路人氣爆棚，不過卻也因此有不少「黑歷史」被挖出來。繼在節目上唱歌後，如今則是高嘉瑜當年在台大競選學生會長時的照片。圖／截取自高嘉瑜臉書
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高嘉瑜台大
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