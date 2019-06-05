貓纜大修完成 今起恢復營運

2019-06-05 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱台北報導



端午節連續假期即將登場，台北捷運公司昨天表示，貓空纜車年度大修順利完成，將於今天恢復營運。圖／北捷提供 分享 facebook

端午節連續假期將登場，台北捷運公司昨天表示，貓空纜車年度大修完成，將於今天（5日）恢復營運，歡迎民眾踴躍前往搭乘。

北捷表示，貓纜每年均依原廠建議，展開年度設備大修及測試，確保系統安全及穩定性，今年度大修及測試共16天，出動超過900人次，配合原廠POMA外籍技師，完成相關檢修項目。

據統計，貓纜去年總運量為211萬餘人次，較前年209萬餘人次，增加2萬餘人，成長約1.1%；北捷補充，去年度系統平均可用度為99.99%，顯示系統運轉穩定，是全世界採用POMA公司纜車系統中表現最佳之一。

即將登場的端午節連續假期，貓纜完成年度歲修，北捷指出，民眾搭乘貓纜，可前往指南宮站，站旁有一座附有中國彩繪古式風格的八角涼亭「迎仙亭」，至於指南宮則是聞名的道教聖地。

另外，民眾還可前往樟山寺及各個登山步道，依據時程隨意走走逛逛，享受難得的自然風光，貓空站周邊不少品茶或風味餐的茶莊餐廳。

北捷提醒，為節省排隊時間，建議民眾利用網路預約搭乘貓空纜車服務，只要在搭乘前1天，到台北市民e點通網站，預訂搭乘纜車日期、車廂種類及時段，列印「貓空纜車預約報到單」即完成預約，預約系統網址：https://ssl.metro.taipei/gondolabooking/。