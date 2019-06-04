侯友宜議會吃雞翅 網友讚：比韓國瑜好

2019-06-04 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜今在議會中場休息時，國民黨市議員蔡淑君送上「烤雞翅」給侯友宜吃，畫面被一旁幕僚拍下後上傳臉書，網友竟紛紛留言，看到高雄的市長後才知道侯友宜很好。圖／翻攝侯友宜臉書 分享 facebook 新北市長侯友宜一連7天都在新北市議會接受無黨團結聯盟、民進黨、國民黨團議員質詢，今天下午進入國民黨團質詢時間，中場休息時，國民黨市議員蔡淑君送上「烤雞翅」給侯友宜吃，畫面被一旁幕僚拍下後上傳臉書，網友竟紛紛留言，看到高雄市長後才知道侯友宜很好。

侯友宜連日在議會備詢，獲得不少藍綠與無黨籍議員稱讚，侯也在議會內承諾許多議員的要求，日前民進黨團議員質詢首日要求補孩童口服輪狀病毒疫苗，侯友宜承諾從補助中低收入戶開始，立刻獲得民進黨議員鼓掌。

今下午開始由國民黨團質詢時，黨團書記長周勝考對於侯友宜備受在野黨肯定，也給予侯高度讚賞，周勝考更請黨籍議員鼓掌，認為新北跟其他縣市不同，侯友宜也起身敬禮，表達感謝。

不過，侯友宜近期飽受感冒所苦，頻頻在備詢台喝水，也幾次中離前往廁所，所有議員也立刻同意，要求「鐵漢子」不要被感冒拖垮身體。

今下午市議會中場休息，國民黨市議員蔡淑君送上「烤雞翅」給侯友宜，侯以在議會殿堂不宜吃東西為由拒絕，但難抵議員好意，侯友宜拿著雞翅走到議事廳外，迅速吃完後返回議場繼續接受質詢。

侯友宜也在臉書分享，議會總質詢他站好站滿，幫市民解決問題就是他首要目標。動腦越用力就越容易餓，感謝議員體恤，怕他肚子餓，雖然嘴巴上說不餓，但身體好像有點誠實，咬了一口，實在有點害羞。