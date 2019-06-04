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街頭塗鴉滿滿是 北市環保局卻抓不到

2019-06-04 17:59聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

北市議員鍾沛君今天下午在市政總質詢時送給台北市長柯文哲一張人頭塗鴉抨擊，近來北市街頭處處可見一個黑色噴漆的奇怪人頭塗鴉，一旁還標註「柯P」，包括變電箱、路燈基座，甚至連大巨蛋的圍籬都噴上塗鴉，質疑環保局為什麼抓不到。

鍾沛君（左）今天下午在市政總質詢時送給台北市長柯文哲（右）一張人頭塗鴉。記者徐兆...
鍾沛君（左）今天下午在市政總質詢時送給台北市長柯文哲（右）一張人頭塗鴉。記者徐兆玄／攝影
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台北市長柯文哲（左起）、環保局長劉銘龍、及觀傳局長劉奕霆仔細觀看台北市議員鍾沛君...
台北市長柯文哲（左起）、環保局長劉銘龍、及觀傳局長劉奕霆仔細觀看台北市議員鍾沛君提供的塗鴉資料。記者徐兆玄／攝影
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北市鍾沛君柯P
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