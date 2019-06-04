新北小媽媽可免費入托 北市也有類似措施

2019-06-04 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



新北市長侯友宜今天在市政總質詢上表示，沒有經濟能力的小爸媽，經社工做評估，可以給予免費入托。對此，台北市社會局指出，北市弱勢家庭，在社工員專案評估下，原就有全額補助入托的規定，對象是所有弱勢家庭，並未限定年齡。

國民黨新北市黨團今進行市政總質詢，市議員江怡臻指出，新北有20歲以下小爸媽可能還在念書，沒有經濟能力，托育孩子有困難，因此侯友宜表示經社工做評估，可以給予免費入托。

這樣的措施，北市原本就有相關機制。北市社會局婦幼科長鐘雅惠受訪表示，針對弱勢家庭中的低收入戶，每月可補助9500元，而北市公辦民營托嬰中心收費為每月11000元，在弱勢家庭優先入托之下，一般低收入戶每月只需繳納1500元就可將孩子送進公托。

鐘雅惠說，如果弱勢家庭連差額都無力負擔，可由社工師協助，專案評估家庭經濟困難影響托育，每個家庭最高每月可補助11000元，等同收托全額補助。

此外，鐘雅惠指出，若社工員評估，接受補助的弱勢家庭需要配合就業輔導措施，輔導就業送托期間，另有加額1/2的補助額，補助上限同樣不超過11000元，藉此鼓勵父母穩定就業，別因托育孩子費用不足阻卻他們的就業意願。